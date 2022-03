Riassunto: Aqua Comms, Bulk Fiber Networks e Meta completano la costruzione del sistema di cablaggio Havhingsten

Il sistema di cablaggio Havhingsten offre una rotta nuova e alternativa, nonché la latenza minima, per le comunicazioni tra Irlanda, Regno Unito e Paesi nordici

DUBLINO e OSLO (Norvegia)–(BUSINESS WIRE)–Aqua Comms, fornitore leader di servizi per la connettività di rete, Bulk Fiber Networks, prestigioso costruttore e operatore di infrastrutture di reti in fibra, e Meta hanno completato la costruzione del sistema di cablaggio Havhingsten. Per questo progetto completamente finanziato, le parti hanno affidato ad Alcatel Submarine Networks (“ASN”) la realizzazione dei cavi sottomarini che miglioreranno la connettività in Europa e nei Paesi nordici.

Evitando i percorsi congestionati che attraversano il canale della Manica, la nuova rotta rappresenta una vera svolta e offre opzioni resilienti a livello di architettura di rete alle imprese, ai vettori e ai maggiori provider di servizi (hyperscaler), garantendo al contempo la latenza minima tra Dublino e i Paesi nordici.

Il sistema di cablaggio Havhingsten vanta diverse innovazioni e pietre miliari tecnologiche a livello di design e realizzazione.

Havhingsten, innanzitutto, è il primo sistema di cablaggio sottomarino basato su conduttori in alluminio.

