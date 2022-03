Riassunto: AON3D raddoppia la resa della stampante 3D ad alta temperatura con la modalità di duplicazione

MONTREAL–(BUSINESS WIRE)–Oggi, l’azienda di Montreal AON3D ha annunciato che la sua stampante 3D industriale ad alta temperatura AON M2+ riceverà un opzionale aggiornamento di firmware per consentire la stampa 3D in Duplication Mode e Mirror Mode. La nuova potente funzionalità raddoppierà la resa delle stampanti M2+ nuove ed esistenti per incontrare le sempre maggiori esigenze degli impianti di produzione. Assieme all’accesso aperto alle termoplastiche più avanzate al mondo, volume di costruzione più ampio della categoria e caratteristiche che riducono al minimo la lavorazione a posteriori delle parti, la stampante AON M2+ continua ad essere la agile soluzione produttiva preferita dalle aziende a livello globale: in grado di produrre parti funzionali per utenti finali su scala nella metà del tempo rispetto a qualsiasi altra stampante 3D ad alta temperatura.





