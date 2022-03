Riassunto: Annunciati i vincitori dei riconoscimenti per i partner di Basware in concomitanza con l’evento Connect 2022 incentrato sul tema “È il momento della crescita”

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Basware (Nasdaq: BAS1V) annuncia i vincitori dei riconoscimenti per il suo evento annuale che si tiene a marzo e dedicato ai suoi partner Connect 2022, quest’anno dedicato al tema “Time to Grow” (È il momento della crescita).

L’evento ibrido, che include sessioni di formazione e presentazioni, intende anche celebrare il costante impegno dei partner di Basware verso l’ampliamento della presenza, della notorietà dei prodotti e delle competenze di Basware a livello globale. Dalla creazione di una dichiarazione comune sui valori alla promozione delle implementazioni dei partner grazie a un servizio per comunicare il feedback delle Parti interessate di Basware fino alla creazione di un nuovo Centro di eccellenza per i partner, Basware ha investito e continua a investire in maniera sostanziale per fornire ai partner esperienze di prim’ordine.

“Ci siamo adoperati alacremente per assicurare che le basi e una visione chiara siano sempre presenti per sostenere la crescita esponenziale dei partner alla ricerca di soluzioni all’avanguardia per le implementazioni dei clienti”, ha commentato Sean Delaney, vicepresidente dell’Ufficio per lo sviluppo commerciale e le alleanze di Basware.

