Riassunto: ANAM Electronics lancia una soundbar con tecnologia Dolby Atmos in grado di offrire servizi OTT

La prima soundbar intelligente al mondo, completa di funzionalità integrate e predisposta per lo streaming in 4K

Un’esperienza immersiva a casa con la tecnologia Dolby Atmos

SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–ANAM Electronics Co., Ltd. (CEO: Kim Tae-Soo) (KRX: 008700), specialista globale di apparecchiature audio/video, e Technicolor Connected Home (Euronext Paris: TCH; OTCQX: TCLRY), prestigioso distributore di attrezzature installate presso il cliente, hanno lanciato la prima soundbar Dolby Atmos al mondo con servizi OTT integrati, predisposta per lo streaming in 4K.





La nuova soundbar è la prima soundbar multimediale con servizi OTT (over-the-top) integrati per trasmissioni a pagamento attraverso il servizio TV di Android, dotata dell’eccellente tecnologia sonora Dolby Atmos® nonché della tecnologia di trasmissione delle immagini migliore del settore, Dolby Vision™.

