Riassunto: Amadis consolida la propria posizione dominante nel settore dei pagamenti con la certificazione del kernel PURE per SoftPos

L’azienda propone l’offerta di strutture multi-kernel più ampia e scalabile del segmento

MONTRÉAL–(BUSINESS WIRE)–Amadis, fornitore leader di soluzioni software di pagamento e di stack di elaborazione per carte EMV Level 2, oggi ha annunciato l’estensione della certificazione del kernel PURE alla conformità contactless L2 per SoftPos. PURE è la specifica EMV implementata in 45 paesi e utilizzata da 22 schemi di pagamento nazionali. La certificazione si aggiunge alla libreria di kernel di pagamento di Amadis, di gran lunga la più ampia del settore, che include tutti i kernel delle reti di pagamento implementati a livello globale. La libreria di kernel di Amadis fa parte della suite di soluzioni software dell’azienda, utilizzate in oltre 40 milioni di dispositivi PCI-PTS in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:

David Finkelstein



The DFI Group (per Amadis)



+1 416-300-4150



david@thedfigroup.net