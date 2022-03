Riassunto: Advent Technologies annuncia il nuovo vicepresidente dello sviluppo commerciale per l’Europa

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) (“Advent” o la “Società”), un leader guidato dall’innovazione nello spazio tecnologico delle celle a combustibile e dell’idrogeno, è lieta di annunciare che Hechem Nadjar si unirà alla Società come Vice Presidente del Business Development, per guidare lo sviluppo commerciale e le vendite in Europa.

Nadjar ha una vasta esperienza nelle industrie del petrolio e del gas e dell’energia rinnovabile, e ha introdotto con successo sul mercato soluzioni tecnologiche a idrogeno e celle a combustibile per TotalEnergies e Shell, dove ha ricoperto rispettivamente il ruolo di Head of Partnerships & Business Development (Clean Hydrogen) e Commercial & Business Development Manager (Hydrogen).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

