RaiPlay, la cyberguerra tra Russia e Ucraina nella nuova puntata di Play Digital

Non solo carri armati, bombe, soldati e vittime. La guerra in Ucraina si gioca anche sul fronte elettronico con attacchi informatici e cyber-sabotaggi di varia natura. I protagonisti sono gruppi di hacker che conosceremo meglio nella prossima puntata di Play Digital, il magazine di RaiPlay condotto da Diletta Parlangeli e dedicato alla tecnologia e al digitale.

Disponibile da venerdì 11 marzo, la diciassettesima puntata parlerà anche di lavoro, in particolare di smartworking, che sta reinventando profondamente anche il modo di vivere gli hotel e le strutture ricettive. Tra i contributi esclusivi quello con Michele De Lucchi, archistar di fama internazionale e creatore di alcuni tra i più famosi oggetti di design industriale, che a Play Digital parlerà dell’architettura del futuro, all’insegna dell’innovazione digitale.

In chiusura di puntata spazio all’intrattenimento. Verrà infatti mostrato un particolare software in grado di comporre musica in autonomia, grazie ad un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale, mentre per gli amanti del cinema

Apprezzeranno il “viaggio” al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, che recentemente ha offerto la possibilità di guardare film attraverso un visore e quindi grazie all’utilizzo della realtà virtuale.