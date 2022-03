RADIOBOOK: prodotti artistici realizzati con materiali impiegati da Scuderia Ferrari utilizzati per il lancio di “RENASCENCE”, una fusione del DNA italiano e della cultura tradizionale giapponese

La registrazione per gli acquisti è iniziata alle 09:00 (ora locale del Giappone) di lunedì 21 febbraio 2022

Alle 08:00 (ora locale del Giappone) di lunedì 21 febbraio è stata tenuta una conferenza stampa presso il Museo Ferrari



Il video archiviato della conferenza stampa è disponibile sul canale YouTube RENASCENCE



https://www.youtube.com/watch?v=iHnn2iShaac

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–RADIOBOOK Co., Ltd., un’azienda giapponese con sede a Tokyo, che gestisce vari business basati sulla filosofia “riciclaggio, riutilizzo, riparazione, rispetto, rebranding”, ha lanciato il progetto RENASCENCE in cooperazione con Scuderia Ferrari. Vari materiali impiegati da Scuderia Ferrari saranno riutiizzati e trasformati in prodotti artistici tramite tradizionali tecniche giapponesi di mirabile fattura.





In concomitanza all’annuncio del progetto in occasione della conferenza stampa tenutasi alle 08:00 (ora locale del Giappone) di lunedì 21 febbraio, alle 09:00 della stessa giornata è iniziata la registrazione che dà l’opportunità di acquistare uno dei prodotti artistici unici che trasformano il DNA di Scuderia Ferrari impiegando tecniche giapponesi tradizionali per realizzare oggetti di squisita fattura. Si incoraggiano gli appassionati a seguire questo interessantissimo progetto mentre si dispiega in tutto il mondo.

Cos’è RENASCENCE



Il concetto a cui si ispira il brand RENASCENCE è “rinascita”. Vari materiali rappresentativi di tradizioni e una lunga storia rinasceranno sotto forma di prodotti artistici unici, offrendo nuovo valore. Diversi materiali impiegati da Scuderia Ferrari, che altrimenti andrebbero gettati, continueranno a diffonderne il DNA trasformati in straordinari oggetti d’arte frutto di tradizionali tecniche giapponesi.

Ai sensi del contratto stipulato nel 2020 con Scuderia Ferrari per la creazione della partnership, le due aziende focalizzeranno l’attenzione sul riutilizzo di vari prodotti nell’ambito del loro operato all’insegna della sostenibilità. Quando, nel corso della visita fatta presso la sede principale di Scuderia Ferrari, è venuta a sapere della grande quantità di materiali di rifiuto prodotta ogni anno, RADIOBOOK ha suggerito l’idea alla base del progetto RENASCENCE – combinare i materiali di scarto con la tradizionale cultura giapponese per trasformarli in prodotti artistici. RADIOBOOK ha adottato una filosofia ispirata al principio di “creare un mondo in cui ognuno faccia solo quello che desiderare fare”, e utilizzando componenti rivitalizzati grazie a RENASCENCE, esiste una grande speranza che quest’ultimo diventi un marchio rinomato nel mondo come lo sono diventati i marchi automobilistici di piccole imprese italiane.

• Apertura delle registrazioni: le 01:00 (ora locale del Giappone) di lunedì 21 febbraio 2022 le 08:00 (ora locale dell’Italia) di lunedì 21 febbraio 2022 • URL sito web: https://renascence.jp/ • Modalità di acquisto: si prega di effettuare la registrazione sul sito di cui sopra

Informazioni particolareggiate sui prodotti artistici



Ciascun prodotto artistico è stato sviluppato con attenzione ispirandosi al concetto della “sensazione tattile”. Per esempio, quando si usa una tastiera, si avverte una distinta sensazione nel premere i tasti, ottenuta fondendo le caratteristiche uniche dei materiali di Scuderia Ferrari con la tradizionale cultura giapponese. I prodotti vengono rifiniti mediante la laccatura Wajima-nuri, una delle tecniche di laccatura più popolari in Giappone e che presenta temi quali “Patapata”, un tradizionale giocattolo giapponese, o un motore automobilistico, integrando le culture e le tradizioni dell’Italia e del Giappone per creare oggetti d’arte. Nella prima fase, saranno sviluppati prodotti artistici pratici, come gusci per iPhone e porta carte di credito, improntati ai concetti chiave di “rinascimento e ringiovanimento”. Artigiani di grandi capacità creano ciascun pezzo a mano, rendendo ognuno di questi oggetti d’arte prezioso e unico. Ciascun articolo acquista un’unicità particolare con l’uso e nel corso degli anni se ne possono apprezzare i tenui cambiamenti.

Valigetta portadocumenti (rigida)



È progettata per durare una vita. Il profilo nitido ed essenziale è integrato con eleganza da raffinati dettagli creati tramite le tecniche giapponesi di più mirabile fattura. Questa è la prima volta in cui le tradizionali tecniche di laccatura Wajima-nuri del Giappone sono state combinate con i materiali di Scuderia Ferrari. Questo oggetto esprime in modo forte il messaggio di Scuderia Ferrari – senza enfasi ma elegante sino ai dettagli più minuti.

Modello: 1 versione Colore: 2 colori Decoratura: lacca Wajima Prezzo: 7.000.000 di yen (imposta inclusa) Quantità: rossa: 50/nera: 50 (prodotta su ordinazione)

Guscio per iPhone (scocca/motore)

Scocca: Il design consiste esclusivamente di superfici tridimensionali che sembrano racchiudere una Scuderia Ferrari. La scocca è stata rivestita con lacca rossa per dare al telefonino un look strepitoso. Motore: Un’audace tecnica di progettazione ha permesso di fissare una struttura a placche che dà l’impressione di componenti motoristici Scuderia Ferrari. Il telaio metallico è stato rivestito con lacca nera. Il contrasto fra la struttura levigata e la lacca nera crea un design moderno e raffinato.

Modello: 2 versioni Colore: 2 colori Decoratura: lacca Wajima Prezzo: 1.000.000 di yen (imposta inclusa) Quantità: rosso: 250/nero: 250 (prodotto su ordinazione)

Porta carte di credito (sportellino scorrevole/a conchiglia)

Scorrevole: Concepito per dare la sensazione di estrarre una spada dalla guaina, il design dà un’impressione particolarmente gradevole coprendo l’intero oggetto con uno spesso strato di lacca rossa opaca. A conchiglia: L’elegante funzione consente di aprire il porta carte di credito con un singolo rapido movimento della mano. La parte superiore e quella inferiore sono state sbavate e levigate a mano per creare una base con un motivo rosso. La lacca è stata applicata accuratamente da un artigiano specializzato in questa tecnica di rivestimento. La sensazione che si prova e il suono emesso quando si apre e chiude lo sportellino comunicano l’eccezionalità di questo oggetto lavorato a mano.

Modello: 2 versioni Colore: 2 colori Decoratura: lacca Wajima Prezzo: 500.000 yen (imposta inclusa) Quantità: rosso: 250/nero: 250 (prodotto su ordinazione)

Fermasoldi (Fun/Flip/Ortho)

Fun: Questo oggetto è stato progettato per essere simultaneamente divertente, sorprendente e lussuoso. Il prodotto di lusso ma non sfarzoso così creato è perfetto per l’uso quotidiano pur comunicando la sua straordinaria eleganza. Flip: Parte delle linea Flip di porta carte di credito. Progettato per assicurare che il movimento e il suono diano un senso di lusso. Analogamente al porta carte di credito con sportellino a conchiglia, la parte superiore e quella inferiore, entrambe rosse, sono state sbavate con accuratezza e lavorate a mano di precisione da artigiani specializzati. Ortho: Il design sobrio è stato ottenuto sovrapponendo più strati di materiali levigati secondo la tradizionale tecnica di laccatura Wajima-nuri per conferire alle superfici un texture profonda. Essenziale ma lavorato con precisione sino all’ultimo dettaglio in ogni fase della produzione.

Modello: 3 versioni Colore: 2 colori Decoratura: lacca Wajima Prezzo: 500.000 yen (imposta inclusa) Quantità: rosso: 250/nero: 250 (prodotto su ordinazione)

Commenti di YUGO, direttore creativo di RENASCENCE/Ceo di RADIOBOOK



“Sono estremamente lieto di essere in grado di annunciare il lancio di RENASCENCE a tutto il mondo”, dice Yugo Itagaki, Ceo di RADIOBOOK. Desidero ringraziare di cuore tutte le persone che hanno partecipato al progetto, compresa Scuderia Ferrari, che ha fornito i materiali che hanno ispirato questo progetto, i designer che hanno ideato gli straordinari prodotti, gli artigiani che li hanno realizzati con maestria con la laccatura Wajima-nuri, e tante altra ancora”. “Quando ho visto i materiali di Scuderia Ferrari, che ci hanno stimolati a iniziare il progetto, mi ha interessato il loro straordinario potenziale”, continua Itagaki. Ispirato dal concetto di mottainai (non sprecare niente), un modo di pensare unico dei giapponesi, e dall’idea di “creare un mondo in cui ognuno faccia solo quello che desiderare fare”, ossia, “modificare oggetti non necessari in oggetti necessari”, ho continuato a pensare come sarebbe stato meraviglioso poter utilizzare questi materiali e trasformarli in qualcosa che sarebbe stato apprezzato. Ciò ci ha portati a creare questi prodotti straordinari combinando le culture italiana e giapponese. RENASCENCE sta appena iniziando. Questo annuncio è solo il punto di partenza per il nostro impegno continuo a realizzare oggetti d’arte che si trasformino in articoli desiderati da tutti”.

Le lettere di “RENASCENCE” in argento sono state ricoperte in oro con le lettere per “RENASCENCE” che sono state capovolte e ribaltate. Le lettere in argento rappresentano il “volto”, che è un simbolo dei prodotti che sono un’espressione fisica degli obiettivi di Shindate per il progetto. L’argento stilla un senso cesellato di sofisticatezza, nitido e che racchiude un senso di orgoglio e appagamento. La sovrapposizione delle lettere in oro ribaltate esprime i materiali di Scuderia Ferrari, rivitalizzati in questi prodotti. Rappresenta il background dei prodotti artistici che rinascono. Si dice che la brillantezza dell’oro calmi i cuori delle persone, simbolizzando vitalità e rinascita sovrapposte al concetto del brand – ricostruzione e rigenerazione. Integrando questi due colori Shindate ha creato un design che esprime l’autentica essenza del valore del marchio come la reincarnazione dei materiali riutilizzabili di Scuderia Ferrari, che finora venivano gettati, in eleganti oggetti d’arte. La lettera “S” è stata modificata in modo da somigliare al segno matematico di infinito (∞) in verticale. Vuole simboleggiare il valore infinito di questi prodotti artistici e il ciclo infinito dell’impiego di materiali riutilizzabili.

Le lettere di “RENASCENCE” in argento sono state ricoperte in oro con le lettere per “RENASCENCE” che sono state capovolte e ribaltate. Le lettere in argento rappresentano il “volto”, che è un simbolo dei prodotti che sono un’espressione fisica degli obiettivi di Shindate per il progetto. L’argento stilla un senso cesellato di sofisticatezza, nitido e che racchiude un senso di orgoglio e appagamento. La sovrapposizione delle lettere in oro ribaltate esprime i materiali di Scuderia Ferrari, rivitalizzati in questi prodotti. Rappresenta il background dei prodotti artistici che rinascono. Si dice che la brillantezza dell’oro calmi i cuori delle persone, simbolizzando vitalità e rinascita sovrapposte al concetto del brand – ricostruzione e rigenerazione. Integrando questi due colori Shindate ha creato un design che esprime l’autentica essenza del valore del marchio come la reincarnazione dei materiali riutilizzabili di Scuderia Ferrari, che finora venivano gettati, in eleganti oggetti d’arte. Panoramica sulla conferenza stampa

• Nome dell’evento: Conferenza stampa a Maranello • Data e ora: Dalle 24:00 alle 25:00 di domenica 20 febbraio 2022 (ora italiana) Dalle 08:00 alle 09:00 di lunedì 21 febbraio 2022 (ora giapponese) • Metodo di trasmissione: Tramite YouTube Live dal canale YouTube del progetto • URL per la visione: https://www.youtube.com/watch?v=iHnn2iShaac (Il video archiviato è ora disponibile). • Presentatori: MC Federica Masolin Direttore creativo YUGO Designer Akio Shindate Consulente Hiroyuki Giornalista Mario Miyakawa

Sito web e social per il nuovo progetto

Informazioni su RADIOBOOK Co., Ltd.



Fondata nel 2014, RADIOBOOK è un’azienda il cui focus è su business di servizi on-demand intelligenti che svolgono attività di acquisto, vendita, riparazione, noleggio e cancellazione di dati di dispositivi mobili quali smartphone ecc. in grandi volumi. Inoltre è interessata alla gestione di comunità e business di branding; a marzo 2020 Shintaro Tabata, in precedenza funzionario esecutivo presso Livedoor, LINE, ZOZO, e Takashi Maeda, direttore del team di design nell’ufficio PR di Nintendo prima di diventare libero professionista, si sono uniti all’azienda. A maggio 2021, Hiroyuki, il fondatore di 2channel, si è unito all’azienda in qualità di consulente. Nel 2020, l’azienda è diventata l’unico partner ufficiale di Scuderia Ferrari in Giappone. RADIOBOOK è composta da professionisti con background in una varietà di campi che sviluppano un nuovo business.



Ragione sociale dell’azienda: RADIOBOOK Co., Ltd.



Indirizzo: Shibuya South Building 7F, 3-21-11, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo



Data di costituzione: 1º luglio 2014



Capitale sociale: 20,1 milioni di yen



Dirigente: Yugo Itagaki, Direttore rappresentativo/Ceo



Sito web: https://radiobook.co.jp/

Contacts

Richieste di informazioni sul presente comunicato stampa

RADIOBOOK PR



Mayuko Hachisuka



E-mail di lavoro: release@radiobook.co.jp