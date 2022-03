Quantfury annuncia il lancio del team automobilistico Quantfury W Series

Per la prima volta un team sponsorizzato da una società di intermediazione finanziaria partecipa a questo campionato internazionale, organizzato in collaborazione con la Formula 1

Quantfury, società internazionale di intermediazioni finanziarie che offre servizi di trading e di investimento, a zero commissioni e con prezzo a pronti in tempo reale sulle Borse globali e delle criptovalute, è lieto di annunciare il lancio di Quantfury W Series Team. L'iniziativa comprende la sponsorizzazione totale di auto e tenute da corsa; nei prossimi giorni saranno ufficialmente annunciati i nomi delle componenti del team Quantfury.





La W Series, un campionato automobilistico internazionale per monoposto guidate da donne pilota e realizzato in collaborazione con la Formula 1, nel 2022 si affiancherà alle gare di Formula 1 nel corso di 8 weekend dei Gran Premi.

In qualità di massimo campionato internazionale di corse automobilistiche per pilote in uno sport dominato dalle figure maschili, la W Series funge da forza pionieristica per un’equa rappresentanza e il progresso. La missione e i valori di Quantfury rispecchiano la natura inclusiva della W Series in una prospettiva simile, grazie all’impegno profuso nell’offerta di una piattaforma di trading equa, trasparente, e dal buon rapporto costi-efficacia, che riduce le difficoltà che molti trader mondiali devono affrontare. Quantfury offre un’alternativa migliore rispetto ad altre piattaforme di intermediazione globale che manipolano i prezzi degli asset negoziabili e addebitano commissioni e costi vari agli utenti.

Iyandra Smith Bryan, direttore generale di Quantfury Trading, ha commentato:

“In qualità di broker con condizioni impareggiabili per trader e investitori in molte parti del mondo, siamo entusiasti che il nostro marchio sia rappresentato nella W Series. Quando abbiamo vagliato le opportunità di sponsorizzazione per la nostra azienda, per noi era irrinunciabile che le partnership formate rispecchiassero la cultura di Quantfurian. È il motivo per cui abbiamo scelto la W Series, la cui energia, voglia di crescere e propensione a sfidare lo status quo, nel campo in cui opera, sono in linea con la nostra missione e prospettiva. Vogliamo vedere il nostro team crescere e avere successo, sui circuiti e anche al di fuori”.

Catherine Bond Muir, Chief Executive Officer di W Series, ha dichiarato:

“Proprio come la W Series, Quantfury è un brand giovane, dinamico e innovativo che mette alla prova lo status quo, abbatte le barriere e cerca di rendere equo, aperto e inclusivo un settore tradizionalmente dominato dalle figure maschili e opaco. Sin dalle primissime conversazioni con le partecipanti al team Quantfury è risultato evidente che sono spinte dal desiderio di vincere. Auguro tutto il meglio a questa squadra per la stagione 2022 della W Series”.

Quantfury è il primo broker sponsor di un team automobilistico della W Series. Le pilote e l’auto del marchio debutteranno al Circuit de Barcelona-Catalunya di Barcellona, in Spagna, sito del test pre-stagionale della W Series.

