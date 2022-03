Quali sono i migliori posti da visitare a Roma?

Roma non è solo la grande città d’Italia. È anche una capitale storica e culturale del paese. La Città Eterna è piena di antiche rovine, bellissime chiese e luoghi mozzafiato che aspettano di essere scoperti.

Ogni volta che si visita Roma, si sperimenta qualcosa di nuovo. Puoi esplorare la città da solo o con una guida turistica. Per esempio, puoi fare un tour a piedi con un esperto di architettura o di storia, che ti racconterà le sfumature e i segreti di Roma.

Ci sono anche molte visite guidate da scegliere a qualsiasi livello di interesse o difficoltà: da una panoramica dei punti salienti di Roma a un tour attraverso i suoi tesori nascosti e i musei.

Questo articolo offre alcuni consigli per chi vuole visitare Roma per la prima volta e sapere quali sono i luoghi da non perdere!

Luoghi da visitare a Roma

Il Pantheon è il monumento più imponente di Roma, progettato dall’architetto, ingegnere e imperatore romano Adriano (117-38 d.C.). Fu completato nel 125 d.C. ed è stato usato come chiesa dal 608. Questo tempio è un perfetto esempio del genio architettonico romano.

Se vuoi vedere una bella rovina, vai al Colosseo. Questo anfiteatro è uno degli edifici più iconici di Roma. Costruito tra il 70-80 d.C., questo sito una volta ospitava gladiatori e corridori. Oggi, funziona come un museo all’aperto che comprende 114 archi originali e 80 ingressi.

Un altro bel posto da visitare mentre sei a Roma è Piazza Navona, un capolavoro di architettura barocca. Sede di alcune delle fontane e sculture più accattivanti di Roma, questa piazza è un luogo eccellente per trascorrere del tempo con gli amici o la famiglia in una giornata di sole!

Fontana di Trevi: questa fontana si distingue per il suo stile barocco e la sua famosa iscrizione “Nihil sine Deo” (niente senza Dio).

Il Foro Romano: un centro commerciale e politico durante l’epoca romana.

La Basilica di San Pietro: una delle chiese più antiche della cristianità, che ospita le tombe di molti artisti rinascimentali e barocchi.

Catacombe romane: camere di sepoltura sotterranee per i cristiani di tutta Europa che scambiarono la loro fede per la sicurezza durante la persecuzione romana.

Queste alcune delle tante cose da non perdersi nella Città Eterna. Ma ce ne sarebbero tantissime…

Se vuoi allontanarti dal trambusto della città per un po’, allora vai in una città vicina come Tivoli o Frascati!

Il momento migliore per visitare Roma

Ti consigliamo di pianificare la tua visita a Roma in primavera o in estate. Questo è quando il tempo è più piacevole, e offre anche la minor quantità di turisti. L’alta stagione, che inizia a ottobre e finisce a maggio, può essere molto affollata a causa delle alte temperature e delle attrazioni affollate.

Se vuoi andare in questo periodo, ti consigliamo di prenotare il tuo hotel in anticipo per non perdere i tuoi siti preferiti.

Dove dormire a Roma

Mentre visiti Roma, avrai bisogno di un posto dove soggiornare. Ci sono molte opzioni per gli hotel in città. Puoi scegliere tra hotel di lusso vicino alla Città del Vaticano come l’Hotel Hassler Roma o l’Hilton Rome Airport. Oppure puoi stare in un piccolo hotel nel centro di Roma per meno soldi. L’importante è scegliere dove alloggiare in base alle tue esigenze e al tuo budget.

Se vuoi un hotel di lusso, ci sono alcune cose da considerare. Assicurati di essere abbastanza vicino alla Città del Vaticano o ad altri siti popolari in modo da non dover spendere tempo per fare il pendolare ogni giorno.

Roma è una grande città e potrebbe volerci fino a un’ora in macchina o con i mezzi pubblici solo per andare da un capo all’altro della città! Questo significa che se alloggiate fuori dal centro della città, passerete molto tempo a fare i pendolari.

Inoltre, mentre la maggior parte degli hotel di lusso sono confortevoli e offrono tutto ciò di cui avrete bisogno durante il vostro soggiorno, potrebbero non offrire molto di più.

Come muoversi a Roma

Una delle domande più comuni poste dai turisti che vengono a Roma è: “Come faccio ad andare da un posto all’altro?”. Come capitale, Roma non è solo piena di monumenti storici e siti culturali, ma anche molte architetture e sistemi di trasporto pubblico. Muoversi a Roma può essere complicato per chi non ha familiarità con la zona. Tuttavia, alcuni consigli possono essere utili:

Il sistema della metropolitana è il modo migliore per muoversi attraverso e tra i quartieri di Roma. Ha due linee (A e B) che si intersecano alla stazione Termini. Questo significa che si può arrivare indipendentemente da dove si inizia il viaggio. Ci sono altre linee che sono in costruzione o già in funzione.

Se vuoi muoverti all’interno del centro storico, allora gli autobus potrebbero essere la tua migliore opzione. Sono convenienti, affidabili e facili da usare. Li troverai a qualsiasi fermata in qualsiasi strada. Cerca di comprare i biglietti prima di salire, di solito è più economico in questo modo. I biglietti dovrebbero essere validi per 100 minuti, quindi assicurati di tenere traccia del tempo quando li usi!

Se vuoi prendere un taxi in qualsiasi parte d’Italia, cerca le auto con un cartello “taxi” sopra di loro. Il tassista ti chiederà se può aiutarti con i bagagli o altro – questo è normale, ma non lasciare che ti faccia pagare troppo per questi servizi! Il tassametro dovrebbe iniziare a funzionare non appena l’autista inizia a muoversi – assicurati anche che sappia dove sta andando!

Conclusione

Roma è piena di luoghi bellissimi; non c’è da meravigliarsi che la gente voglia visitarla! È importante che quando si visita Roma (o qualsiasi altro posto) si stia al sicuro. Un consiglio è quello di non scattare mai foto senza chiedere il permesso al proprietario dell’immobile e di non lasciare mai le tue cose incustodite sui mezzi pubblici o su una panchina pubblica durante la tua visita. Tieniti al sicuro e goditi il tuo tempo esplorando questa grande città!

