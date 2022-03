Quali sono i migliori dentisti in Italia?

(Adnkronos) –

Modena, 17/03/2022 – Dove trovare e come affidarsi ai professionisti della salute orale più competenti e quotati in Italia? Ma soprattutto: cosa significa essere i migliori dentisti in Italia? Ci sono specifici criteri di scelta e valutazione? Scopriamolo insieme.

Come tante persone, probabilmente anche tu ti affiderai spesso al web per le tue ricerche, anche per ciò che riguarda la tua salute. A meno di non seguire i consigli di amici, parenti e conoscenti e rivolgersi a professionisti con i quali le persone che conosci “si sono trovate bene”, non ti resta che orientarti in autonomia, leggendo recensioni, facendo confronti.

Può avere senso parlare di “miglior dentista”? In realtà il discorso è più vasto e complesso, e tiene conto di diverse sfaccettature e differenti variabili. Infatti, la professionalità e lo spessore di un dentista professionista (e di un medico o di qualsivoglia professionista in ambito sanitario) includono tanti aspetti che non possono essere ridotti a una scelta categorica del presunto “migliore”.

Ci sono ottimi diagnosti, professionisti dotati di buona manualità, specialisti con un percorso verticale in un determinato ambito, professionisti che hanno accumulato esperienza e competenza

all’estero, o che possiedono spiccate qualità umane ed empatiche.

Insomma, non esiste un unico parametro in base al quale misurare la caratura di un professionista, ma diversi livelli e complessità, che rendono riduttivo e semplicistico definire il migliore tra tutti.

Qui troverai alcuni punti salienti nella valutazione utile alla tua scelta:

La comprovata competenza specialistica ed esperienza maturata nell’ambito di pertinenza sono requisiti imprescindibili da possedere. Il valore fondamentale è essere sempre aggiornato sulle tecniche e le strumentazioni di ultima generazione, per proporre al paziente soluzioni innovative e in linea con le proprie necessità.

Inoltre, nel caso tu abbia intenzione di orientarti al settore privato, la professionalità si evince anche dalla scelta dello staff di collaboratori (igienisti, assistenti alla poltrona, odontotecnici e altre figure sanitarie), chi ti accoglie o ti assiste nelle visite e durante le sedute.

Anche l’ambiente in cui opera l’odontoiatra dovrà essere perfettamente pulito e a norma. Le attrezzature dovranno essere regolarmente controllate e dovranno essere seguiti rigidi protocolli di igiene e sterilità di ogni strumento o elemento utilizzato.

Durante la prima visita è importante che il dentista approfondisca la storia clinica del paziente e ponga molte domande per stabilire il trattamento o il piano di trattamenti più idoneo. Infatti, le prestazioni odontoiatriche sono a tutti gli effetti cure mediche, e non devono trascurare una precisa anamnesi. È dunque importante, per esempio, che il tuo dentista si informi sulla tua storia medica e ti chieda delucidazioni anche su eventuali farmaci che stai assumendo o altre terapie che stai seguendo.

Le doti umane sono preziose in un dentista, soprattutto perché i pazienti sono spesso timorosi. Infatti, il paziente non è solo una bocca da curare, ma una persona con la quale stabilire un rapporto

di trasparenza, fiducia, sintonia ed empatia, per accogliere dubbi, disagi, ansie, sapendo tranquillizzare e rasserenare.

Nessuna paura è risibile e un valido dentista sa bene che i pazienti possono essere spaventati dal

dolore, da interventi invasivi, spesso anche solo dalla seduta di igiene dentale! Non fidarti di chi ti tratta con superficialità (e a volte supponenza), minimizzando o ridicolizzando i tuoi timori.

La prevenzione è l’aspetto preliminare e importantissimo ed è il primo, imprescindibile trattamento odontoiatrico. Se il dentista da te scelto insiste sulla prevenzione e ti sensibilizza sull’igiene orale e la salute dentale, spiegandoti come averne cura in modo adeguato, è un ottimo segno.

Infatti, un dentista valido dovrebbe interessarsi alle tue abitudini di igiene orale giornaliera, consigliando, laddove necessario, sedute per trattamenti di igiene professionale e sensibilizzazione all’importanza della salute dentale come parte integrante della salute generale.

Per un dentista professionista che ha come obiettivo la tua salute, lo scopo primario dovrebbe essere affiancarti e aiutarti a raggiungere e mantenere salute e benessere. Oltre alla terapia necessaria, il dentista dovrebbe consigliare anche un piano per prevenire eventuali problemi o patologie.

Anche questo aspetto è importante. Tutte le voci del preventivo devono essere argomentate in

maniera esaustiva. Quanto ai prezzi, dovresti diffidare dei costi troppo bassi. Infatti, un listino prezzi troppo contenuto potrebbe giustificare la scarsa qualità dei materiali utilizzati e dei servizi proposti.

Come abbiamo detto poco fa, sarebbe riduttivo (e talvolta ingannevole) definire in modo lapidario chi sia migliore rispetto a chi, anche perché, dato il settore di competenza, le specialità e le esperienze umane e professionali variano sensibilmente.



Abbiamo elencato quali competenze professionali e quali caratteristiche personali dovrebbe possedere un dentista serio e qualificato, non da ultimo sapersi circondare di collaboratori e staff paramedico fidato e preparato, per offrire ai pazienti un servizio di cura completo, duraturo e un’esperienza che stabilisca fiducia. Se hai bisogno di cure dentali, ma non sai a chi rivolgerti, ecco un nome sicuramente noto tra gli addetti ai lavori.

1.

Dottor Simone Vaccari

Simone Vaccari è esperto di protesi dentale e protesi adesiva, è una… celebrità nell’ambito dell’estetica dentale, alla quale dedica il proprio lavoro da oltre 20 anni. Professionista appassionato, ha a cuore salute, benessere e soddisfazione dei pazienti a 360°, a partire dal sorriso, la parte più autentica di ciascuno di noi.

Dice di sé: “Considero l’estetica dentale molto più che un semplice fare denti. Per me, realizzare il sogno dei pazienti di avere dentatura gradevole da vedere e funzionale non significa solo eseguire il mio lavoro, ma piuttosto portare a termine una vera e propria una missione che ha come scopo ultimo ripristinare i valori della vita e restituire identità alla persona.”

L’estetica dentale è da sempre la sua vocazione, e ha spinto il professionista a formarsi e ad approfondire conoscenze e competenze in questo ambito, seguendo con successo corsi di aggiornamento negli Stati Uniti e in particolare a Los Angeles, California, dove ha appreso le più innovative tecniche in tema di Estetica Dentale. È relatore in numerosi corsi e congressi tanto in Italia quanto all’estero, ed è stimato come punto di riferimento internazionale in materia di faccette dentali in ceramica.

Infatti, è proprio in tema di faccette dentali che questo professionista ha svolto per tantissimi anni formazione all’estero ad altri colleghi. Se è vero che nemo propheta in patria, magari tu che non sei tra “gli addetti ai lavori” forse non ne sei a conoscenza, ma ecco, sappi che il Dottor Vaccari è una

celebrità nel proprio settore: i suoi studi e la sua esperienza negli Stati Uniti lo hanno portato a “insegnare l’arte” ai colleghi praticamente in tutto il mondo; nel Middle East, in tutto il Medio Oriente (Arabia Saudita, Dubai, Bahrain, Qatar, Siria, Oman, Yemen, Palestina, addirittura in Iraq), Russia (Siberia) e America Latina. La formazione di altri professionisti è un aspetto molto delicato e importantissimo, di grande responsabilità, perché è proprio dalle basi e dalle nozioni fondamentali che dentisti promettenti rafforzeranno la propria esperienza e saranno in grado di occuparsi con ottimi risultati di tutti i loro pazienti.



Per informazioni:



Nel 2003 fonda a Modena lo Studio Vaccari dove esercita la libera professione dedicandosi prevalentemente alla protesi adesiva ed all’estetica dentale. Relatore a numerosi corsi e congressi in Italia e all’estero, è considerato un punto di riferimento internazionale sul tema delle faccette dentali in ceramica.

Tel: +39 059 2929631

E-mail: segreteria@simonevaccari.it