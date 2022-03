Q4 Inc. lancia un nuovo prodotto video per la comunicazione degli utili

La soluzione Q4 rende possibili comunicazioni per gli investitori concernenti gli utili differenziate e ad alto impatto

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (Q4), società creatrice dell’omonima piattaforma avanzata di comunicazioni per i mercati di capitali, ha lanciato un nuovo prodotto video che offre un’alternativa molto interessante per la comunicazione degli utili trimestrali. Per rispondere alle richieste dei clienti, Q4 ha creato una soluzione di facile uso e dal costo contenuto per la trasmissione di video di alta qualità interattivi concernenti gli annunci sugli utili, che è già stata utilizzata durante l’ultimo evento riguardante gli utili di Q4.





Integrato con Zoom™, il prodotto video di Q4 per la comunicazione degli utili permette ai gruppi dirigenti e agli analisti responsabili delle ricerche di partecipare all’evento, presentare i loro commenti in tempo reale o in un video preregistrato e confrontarsi faccia a faccia con gli analisti durante la sessione video di domande e risposte. Il prodotto consente inoltre la riproduzione di altri video correlati, quali video preregistrati e di marketing, a beneficio del pubblico in qualunque momento durante la presentazione. Dalla fase di coordinazione preliminare all’evento a quella di produzione, Q4 assicura un approccio unificato, affidabile e semplificato alla presentazione di eventi video sugli utili, con un team di responsabili della gestione di eventi che rispondono a tutte le necessità tecniche e logistiche.

“Ci siamo impegnati per trasformare la tradizionale teleconferenza sugli utili in un evento che vada oltre la semplice comunicazione di informazioni finanziarie, progettato per amplificare la strategia e la narrazione dell’azienda”, spiega Darrell Heaps, Ceo di Q4. “Combinando gli strumenti Zoom™ nella nostra suite di prodotti siamo riusciti a creare una soluzione per la produzione di video di alta qualità a un prezzo inferiore rispetto ai tradizionali eventi video teletrasmessi. Contiamo di collaborare con i nostri clienti più importanti che desiderano usare gli eventi di comunicazione degli utili trimestrali per presentare l’azienda e il gruppo dirigente tramite la più moderna tecnologia video”.

Per maggiori informazioni su quale potrebbe essere il look della propria prossima videconferenza sugli utili fare clic qui.

Informazioni su Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) è una società creatrice dell’omonima piattaforma avanzata di comunicazioni per i mercati di capitali che sta trasformando il modo in cui aziende quotate in borsa, investitori e banche d’investimento prendono decisioni per scoprirsi, comunicare ed entrare in rapporto fra di loro con efficienza. La piattaforma tecnologica “end-to-end” Q4 facilita le interazioni nei mercati di capitali tramite i prodotti offerti sul sito web della società per i rapporti con gli investitori, soluzioni per eventi virtuali e per la gestione dei rapporti con i clienti sui mercati di capitali oltre a strumenti per analisi di mercato e per gli azionisti. Contano su Q4 oltre 2.600 aziende quotate in borsa, tra cui molti dei brand più rinomati al mondo. Q4 ha sede centrale a Toronto e sedi a New York e Londra. Per saperne di più visitare q4inc.com

