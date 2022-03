Q4 Inc. lancia la serie di eventi “Q4 Connect”

Il CEO e il CTO di Q4 discutono “Costruire la piattaforma per collegare i mercati dei capitali”.

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR), una piattaforma di comunicazione leader nei mercati dei capitali, ha annunciato il lancio di “Q4 Connect”, una serie di eventi che prenderà il via con una chat virtuale sulla piattaforma Q4 Virtual Events. La serie di eventi Connect fornirà ai partecipanti di tutti i mercati dei capitali l’opportunità di discutere di argomenti di tendenza come ESG, condividere le migliori pratiche, esplorare la tecnologia di trasformazione e molto altro ancora.

Per la sua fireside chat inaugurale, Darrell Heaps, CEO di Q4, è affiancato da Warren Faleiro, CTO di Q4, per parlare dell’interruzione del modo in cui i mercati dei capitali si connettono. Da una piattaforma di eventi virtuali costruita appositamente per le relazioni con gli investitori e i mercati dei capitali, ai dati aggregativi e alle analisi raccolte nel panorama digitale dell’IR, Darrell e Warren parleranno di come Q4 sta costruendo una piattaforma moderna, scalabile, affidabile e sicura per le relazioni con gli investitori, il sell-side e il buy-side. Questi eventi saranno preregistrati e cominceranno ad andare in onda sul sito web IR di Q4 per il futuro consumo on-demand il 12 aprile.

“Siamo entusiasti di dare il via alla prima di una serie di discussioni informali su argomenti e temi di grande rilevanza per i nostri investitori”, ha detto Darrell Heaps, CEO di Q4. “Più in generale, crediamo che il cuore dei mercati dei capitali sia il concetto di connessione; dal far incontrare gli investitori giusti con le giuste opportunità di investimento, e dal collegare i dati e gli approfondimenti che guidano la scoperta e l’impegno. Nel nostro tentativo di attrarre e connetterci con gli investitori che vogliono sapere di più su Q4, crediamo che questo sia un approccio unico per guidare un’ulteriore scoperta e coinvolgimento della nostra storia, della nostra squadra, delle nostre prospettive e delle nostre priorità”.

Informazioni su Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) è una piattaforma di comunicazione leader nei mercati dei capitali che sta trasformando il modo in cui le società quotate in borsa, gli investitori e le banche d’investimento prendono decisioni per scoprire, comunicare e impegnarsi in modo efficiente. La piattaforma tecnologica end-to-end Q4 facilita le interazioni nei mercati dei capitali attraverso i suoi prodotti del sito web IR, le soluzioni per eventi virtuali, il CRM dei mercati dei capitali, gli strumenti di analisi degli azionisti e del mercato. L’azienda è un partner di fiducia per più di 2.650 aziende pubbliche a livello globale, compresi molti dei marchi più rispettati al mondo. Q4 ha sede a Toronto, con uffici a New York e Londra. Per saperne di più q4inc.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Relazioni con gli investitori:



Sara Pearson, ir@q4inc.com

Richieste dei media:



Karen Greene, media@q4inc.com