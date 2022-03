Q4 Inc. Espande l’impatto della soluzione Virtual Investor Day con nuove caratteristiche

Il mercato continua a guidare la domanda di nuovi casi d’uso per la struttura degli eventi

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR), una piattaforma leader per le comunicazioni sui mercati dei capitali, ha annunciato che dal suo lancio un anno fa, il suo prodotto Virtual Investor Day viene ora usato dalle aziende pubbliche come soluzione altamente efficace per scalare la comunicazione su molteplici argomenti e temi, come ESG, giornate di R&S, discussioni con leader commerciali e membri del consiglio e altri.

Producendo più di 4.000 eventi all’anno, Q4 combina la sua esperienza nella gestione di eventi e progetti complessi, la profonda conoscenza dei mercati dei capitali e la tecnologia leader per offrire un’esperienza di evento di livello mondiale. Con nuove caratteristiche e capacità aggiunte di recente alla sua soluzione, Q4 offre ora ai clienti un’esperienza di streaming video espansiva su misura per il tipo di evento che desiderano ospitare, sia che si tratti di video on-demand, preregistrati con Q&A dal vivo o video altamente prodotti con mixaggio video dal vivo in loco per supportare riprese video multiple. Inoltre, i clienti possono ora migliorare ulteriormente il microsito dell’evento con modelli a tema come ESG, che evidenziano la strategia di sostenibilità e contengono link diretti a risorse di supporto chiave. Infine, l’analitica post-evento può essere importata nel Q4 Desktop, fornendo ulteriori approfondimenti per i programmi IR dei clienti.

Aziende come Warby Parker, Tyson Foods, Brinks e innumerevoli altre hanno ospitato eventi per investitori di grande successo con Q4, per comunicare efficacemente i messaggi chiave, in un formato che viene integrato nel sito web IR dell’azienda per essere riprodotto e riproposto per un continuo accesso ed educazione degli investitori. Nell’ultimo anno, gli investor day virtuali di tutti i tipi ospitati da Q4 hanno ottenuto quasi 40.000 visualizzazioni, il 40% delle quali dopo l’evento.

“Indipendentemente dal fatto che gli eventi per gli investitori siano di persona, ibridi o completamente virtuali, le aziende stanno usando questi eventi virtuali per gli investitori come un modo potente, facilmente consumabile e accattivante per aumentare l’impatto delle loro storie”, ha detto Darrell Heaps, CEO di Q4. “In base alla crescente domanda dei nostri clienti, continuiamo ad aggiungere caratteristiche e funzionalità alle nostre soluzioni Virtual Investor Day per soddisfare i requisiti di un’ampia varietà di eventi e amplificare veramente il loro impatto attraverso la consegna di un’esperienza di evento elevata. Siamo entusiasti di continuare a guidare comunicazioni efficaci e convincenti nei mercati dei capitali attraverso la suite di prodotti e servizi di Q4”.

Informazioni su Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) è una piattaforma di comunicazione leader nei mercati dei capitali che sta trasformando il modo in cui le società quotate in borsa, gli investitori e le banche d’investimento prendono decisioni per scoprire, comunicare e impegnarsi in modo efficiente. La piattaforma tecnologica end-to-end di Q4 facilita le interazioni attraverso i mercati dei capitali attraverso i suoi prodotti del sito web IR, le soluzioni di eventi virtuali, il CRM dei mercati dei capitali, gli strumenti di analisi degli azionisti e del mercato. L’azienda è un partner di fiducia per più di 2.600 aziende pubbliche a livello globale, compresi molti dei marchi più rispettati al mondo. Q4 ha sede a Toronto, con uffici a New York e Londra. Per saperne di più q4inc.com.

