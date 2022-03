Q4 Inc. Annuncia l’accettazione da parte della TSX dell’offerta dell’emittente del corso normale

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX:QFOR), una piattaforma di comunicazione leader nei mercati dei capitali, ha annunciato oggi che la Borsa di Toronto (la “TSX”) ha accettato l’avviso dell’azienda sull’intenzione di condurre un’offerta normale per gli emittenti (“NCIB”).

Nell’ambito del programma NCIB, la Società è autorizzata ad acquistare fino a 2.519.889 delle sue azioni ordinarie, che rappresentano il 10% del flottante pubblico al 15 marzo 2022. Al 15 marzo 2022, la Società aveva 39.625.596 azioni comuni emesse e in circolazione e un flottante pubblico di 25.198.894 azioni comuni. Gli acquisti saranno effettuati tramite acquisti normali effettuati attraverso le strutture del TSX e/o sistemi di trading alternativi canadesi, o altri mezzi che possono essere consentiti dalla Ontario Securities Commission o dai Canadian Securities Administrators. Ai sensi del NCIB, la Società può acquistare, di volta in volta, fino a 10.421 azioni ordinarie al giorno (che è pari al 25% di 41.685 azioni ordinarie, essendo il volume medio di scambio giornaliero per le azioni ordinarie della Società per il periodo terminato il 28 febbraio 2022), fatte salve alcune eccezioni, comprese le eccezioni di acquisto in blocco. Tutte le azioni acquistate dalla Società nell’ambito del NCIB saranno cancellate. Gli acquisti possono iniziare il 25 marzo 2022 e si concluderanno alla prima delle date in cui la Società avrà acquistato il numero massimo di azioni ordinarie ai sensi del NCIB e il 24 marzo 2023.

Nel decidere di stabilire il NCIB, la Società ritiene che il prezzo di mercato delle azioni ordinarie possa non riflettere adeguatamente il loro valore e che le attuali condizioni di mercato forniscano opportunità per la Società di acquisire azioni ordinarie a prezzi interessanti. Dal punto di vista dell’azienda, avendo l’opzione per riacquistare opportunisticamente le azioni comuni potrebbe essere un uso efficace delle relative risorse di contanti e potrebbe essere nei migliori interessi dell’azienda e dei relativi azionisti. Sia aumenterebbe la liquidità per gli azionisti che cercano di vendere, sia fornirebbe un aumento degli interessi proporzionali degli azionisti che desiderano mantenere le loro posizioni.

Gli acquisti saranno effettuati dalla Società in conformità con i requisiti del TSX e il prezzo che la Società pagherà per tali azioni ordinarie sarà il prezzo di mercato di tali azioni ordinarie al momento dell’acquisizione, o altro prezzo consentito dal TSX.

In relazione al programma NCIB, la Società ha stipulato un piano di riacquisto automatico con il suo broker designato per consentire gli acquisti delle sue azioni comuni durante determinati periodi di black-out predeterminati, soggetti a determinati parametri per quanto riguarda il prezzo e il numero di azioni. Al di fuori di questi periodi di black-out predeterminati, le azioni saranno riacquistate secondo la discrezione dell’amministrazione, soggetta alla legge applicabile.

Informazioni su Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) è una piattaforma di comunicazione leader nei mercati dei capitali che sta trasformando il modo in cui le società quotate in borsa, gli investitori e le banche d’investimento prendono decisioni per scoprire, comunicare e impegnarsi in modo efficiente. La piattaforma tecnologica end-to-end Q4 facilita le interazioni nei mercati dei capitali attraverso i suoi prodotti del sito web IR, le soluzioni per eventi virtuali, il CRM dei mercati dei capitali, gli strumenti di analisi degli azionisti e del mercato. L’azienda è un partner di fiducia per più di 2.600 aziende pubbliche a livello globale, compresi molti dei marchi più rispettati al mondo. Q4 ha sede a Toronto, con uffici a New York e Londra. Per saperne di più q4inc.com.

Attenzione alle informazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene informazioni previsionali nel senso della legislazione applicabile sui titoli. Le informazioni lungimiranti possono generalmente essere identificate dall’uso di parole lungimiranti come “aspettarsi”, “continuare”, “anticipare”, “intendere”, “mirare”, “pianificare”, “credere”, “budget”, “stimare”, “prevedere”, “prevedere”, “vicino a”, “obiettivo” o versioni negative e simili espressioni. Alcune delle informazioni lungimiranti specifiche in questo comunicato stampa includono, tra l’altro, le dichiarazioni riguardanti gli acquisti futuri di azioni comuni nell’ambito del programma NCIB dell’azienda. Le informazioni lungimiranti sono basate su una serie di presupposti e sono soggette a una serie di rischi e incertezze, molti dei quali sono al di là del controllo dell’azienda che potrebbe indurre i risultati reali a differire materialmente da quelli che sono rivelati in o impliciti da tali informazioni lungimiranti. Questi rischi ed incertezze includono, ma non sono limitati a, quelli che sono rivelati nella forma annuale più recente di informazioni dell’azienda. Tutte le informazioni lungimiranti in questo comunicato stampa parlano a partire dalla data di questo comunicato stampa. L’azienda non si impegna ad aggiornare alcuna di tali informazioni lungimiranti a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altrimenti eccetto come richiesto dalla legge. Ulteriori informazioni su questi presupposti e rischi e incertezze sono contenute negli archivi dell’azienda con i regolatori di titoli, compreso il suo ultimo modulo informativo annuale e la discussione e analisi dell’amministrazione. Questi documenti sono disponibili anche sul sito web della società all’indirizzo q4inc.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Relazioni con gli investitori:



Sara Pearson, ir@q4inc.com

Richieste dei media:



Karen Greene, media@q4inc.com