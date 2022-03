Q4 Inc. annuncia la sua partecipazione ad alcuni prossimi eventi per investitori

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR), creatrice dell’omonima piattaforma avanzata di comunicazioni per i mercati di capitali, annuncia la sua partecipazione ad alcuni prossimi eventi per investitori – conferenze e conversazioni informali (“fireside chat”).

29 marzo 2022: Canaccord Genuity Tech 2022, Themes in a Stock Picker’s Market

Darrell Heaps, Amministratore delegato, parteciperà a una “fireside chat” virtuale in occasione dell’evento Canaccord Genuity Tech 2022: Themes in a Stock Picker’s Market, insieme ad altri esperti che tratteranno il tema Spending to be a Category Killer – Growth vs. Profitability alle 09:00 ET (CET – 6 ore). Si pregano le persone interessate a seguire l’evento di iscriversi presso Canaccord Genuity tramite il seguente link di registrazione.

28-30 marzo 2022: Maxim 2022 Virtual Growth Conference

Darrell Heaps, Amministratore delegato e Ryan Levenberg, Direttore finanziario, condurranno una presentazione virtuale e riunioni con gli investitori il 29 marzo in occasione della M-Vest Virtual Conference Series: 2022 Virtual Growth Conference. Si pregano le persone interessate a seguire l’evento di registrarsi qui. Al termine dell’evento sarà disponibile una copia della presentazione sul sito web https://m-vest.com/events/2022-virtual-growth-conference/p/qfor.

7 aprile 2022: conferenza Credit Suisse The Investor Landscape Hidden Gems

Q4 Inc. parteciperà alla conferenza Credit Suisse Hidden Gems che si terrà il 7 aprile a New York. L’evento prevede riunioni di persona con gli investitori e discussioni condotte da gruppi di esperti. È con piacere che ci aspettiamo di vedere investitori faccia a faccia. Al termine dell’evento sarà disponibile una copia della presentazione sul sito web di Q4 per gli investitori: https://investors.q4inc.com/.

