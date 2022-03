Q4 Inc. annuncia i risultati del quarto trimestre e dell’intero esercizio finanziario 2021

La forte crescita delle entrate, l’espansione dei margini e una suite di prodotti ampliata producono risultati positivi nel 2021

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX:QFOR) (“Q4” o la “Società”), azienda che sviluppa l’omonima piattaforma di comunicazione e leader nei mercati dei capitali, ha annunciato oggi i risultati finanziari per i tre mesi e l’anno fiscale terminato il 31 dicembre 2021. Tutti gli importi sono espressi in dollari statunitensi se non indicato diversamente.

“Il 2021 è stato un anno molto interessante per l’azienda. Siamo soddisfatti di registrare un tasso di crescita annuale del fatturato del 37% insieme ad un margine lordo del quarto trimestre a poco meno del 60%, rispetto al 52% di un anno fa”, ha detto Darrell Heaps, amministratore delegato. “Continuiamo a vedere un aumento della domanda per la nostra suite di prodotti innovativi, che ci fornisce una solida base da cui eseguire sulla base della nostra visione: trasformare il modo in cui le società pubbliche, gli investitori e le banche d’investimento si collegano, comunicano e si impegnano. La nostra forte crescita organica, combinata con opportunità strategiche di M&A e investimenti operativi che migliorano la scala delle dimensioni, ci posizionano estremamente bene per portare avanti la nostra strategia, raggiungere una crescita superiore e avanzare lungo il percorso verso la redditività, indipendentemente dalle condizioni più ampie del mercato”.

Highlights finanziari del quarto trimestre 2021

Entrate per 13,8 milioni di dollari, un aumento del 24,2% rispetto al periodo comparativo dell’anno precedente

Incremento delle entrate annuali ricorrenti 1 al 31 dicembre 2021 a 51,9 milioni di dollari, con un aumento del 21,8% rispetto all’anno precedente

al 31 dicembre 2021 a 51,9 milioni di dollari, con un aumento del 21,8% rispetto all’anno precedente Ampliamento del margine lordo di 768 punti base su base annua al 59,6%.

Perdita netta di 6,3 milioni di dollari, o 0,20 dollari per azione

EBITDA rettificato2 perdita di 3,4 milioni di dollari

Highlights finanziari annuali 2021

Fatturato di 55,4 milioni di dollari, con un aumento del 37,2% rispetto all’anno precedente

Margine lordo ampliato di 335 punti base su base annua al 57,0%.

Perdita netta di 26,9 milioni di dollari, o 1,71 dollari per azione

EBITDA rettificato2 perdita di 13,6 milioni di dollari

Highlights operativi

Chiusura del 2021 con 2.656 clienti in totale (compresi i clienti in arretrato della Società) rispetto ai 2.306 clienti alla fine dell’anno precedente

Gli sforzi mirati di espansione delle vendite hanno portato a un aumento del numero di prodotti che i clienti esistenti stanno usando, il che a sua volta ha portato a un miglioramento dei tassi di ritenzione e a un aumento delle entrate medie per conto

Lanciata la piattaforma di webcasting dei guadagni aziendali, che ha fornito oltre 600 eventi di guadagno fino ad oggi

Aggiornata la piattaforma Capital Markets Events con funzionalità ampliate, progettate per soddisfare le esigenze di conferenze ed eventi virtuali, ibridi e di persona sia dei nostri clienti corporate che sell-side

Introdotta l’offerta di prodotti ESG, integrando ulteriormente gli sforzi di comunicazione con gli investitori dei nostri clienti aziendali

Ampliato il consiglio di amministrazione con l’aggiunta di Julie Silcock, e nominato Colleen Johnston come presidente del consiglio stesso

Completata con successo l’offerta pubblica iniziale (“IPO”) il 29 ottobre 2021, raccogliendo proventi lordi di circa 100 milioni di dollari per finanziare le nostre iniziative strategiche

Informazioni sul webcast

Q4 ospiterà un webcast per discutere i risultati finanziari dell’azienda alle 08:30 ora di New York di mercoledì 2 marzo 2022 sulla piattaforma degli utili di Q4. I partecipanti possono registrarsi in anticipo o accedere al webcast dal vivo su https://events.q4inc.com/attendee/571173593. Almeno quindici minuti prima dell’inizio dell’evento sarà disponibile materiale supplementare. Un replay del webcast sarà disponibile su investors.q4inc.com poco dopo la conclusione dell’evento.

Le domande del pubblico saranno raccolte in tempo reale tramite la piattaforma Q4. Gli investitori possono anche inviare le domande in anticipo a ir@q4inc.com o tramite il nostro sito web IR. Faremo del nostro meglio per rispondere alle domande durante il webcast, se il tempo lo permette o subito dopo. Apprezziamo l’interesse dei partecipanti.

I rendiconti finanziari consolidati annuali revisionati del Q4 e la discussione e l’analisi della gestione per i tre mesi e l’anno fiscale concluso il 31 dicembre 2021 saranno disponibili sul sito web IR di Q4 e saranno archiviati sotto il profilo della Società su SEDAR all’indirizzo www.sedar.com.

Risultati del quarto trimestre 2021

Misure finanziarie selezionate

Entrate Trimestre concluso al 31 dicembre, Esercizio finanziario concluso al 31 dicembre, (dollari USA in migliaia) 2021 2020 Variazione in $ Variazione % 2021 2020 $ Variazione % Variazione Piattaforma dei mercati dei capitali $12.763 $10.513 $2.250 21,4% $51.897 $38.138 $13.759 36,1% Servizi della piattaforma 972 562 410 73,0% 3.407 2.243 1.164 51,9% Altro 16 — 16 84 — 84 Totale delle entrate $13.751 $11.075 $2.676 24,2% $55.388 $40.381 $15.007 37,2% Utile lordo $8.198 $5.752 $2.446 42,5% $31.588 $21.675 $9.913 45,7% Percentuale delle entrate totali 59,6% 51,9% 57,0% 53,7%

Indicatori chiave di performance – KPI

(dollari USA in migliaia, eccetto ARR che è in milioni) 31 dicembre,



2021 31 dicembre,



2020 $ Variazione % Variazione Entrate annuali ricorrenti (ARR) $51,9 $42,6 $9,3 21,8% Reddito medio per cliente $18.144 $17.644 $500 2,8%

Risultati delle attività operative

La seguente tabella illustra il conto economico consolidato e la perdita complessiva per i tre mesi e l’anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2021 e 2020:

Trimestre concluso al 31 dicembre, Esercizio finanziario concluso al



31 dicembre, (dollari USA in migliaia) 2021 2020 2021 2020 Entrate $ 13.751 $ 11.075 $ 55.388 $ 40.381 Costo diretto delle entrate 5.553 5.323 23.800 18.706 Utile lordo 8.198 5.752 31.588 21.675 Spese operative Vendite e marketing 4.612 3.525 17.984 11.677 Ricerca e Sviluppo 2.848 2.111 11.084 6.540 Generali e amministrative 4.823 3.328 18.171 10.549 Svalutazione e ammortamento 890 1.005 3.969 4.117 Perdita su cambio 2.272 442 2.131 528 Altre spese 152 407 440 499 Totale spese operative 15.597 10.818 53.779 33.910 Perdita da attività operative (7.399 ) (5.066 ) (22.191 ) (12.235 ) Spese finanziarie 498 111 1.246 326 Reddito finanziario (7 ) (16 ) (22 ) (73 ) (Guadagno) perdita su strumenti finanziari derivati (1.462 ) 97 3.418 386 Perdita al netto delle imposte sul reddito (6.428 ) (5.258 ) (26.833 ) (12.874 ) Imposte sul reddito (81 ) 140 48 245 Perdita netta (6.347 ) (5.398 ) (26.881 ) (13.119 ) Altre entrate complessive Utile (perdita) di cambio su operazioni estere (14 ) 22 (35 ) 49 Perdita netta e perdita complessiva $ (6.361 ) $ (5.376 ) $ (26.916 ) $ (13.070 ) Perdita base e diluita per azione $ (0,20 ) $ (0,59 ) $ (1,71 ) $ (1,45 ) Numero medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione – di base e diluito 32.112 9.188 15.750 9.071

Informazioni chiave sullo stato patrimoniale

(dollari USA in migliaia) 2021



$ 2020



$ Variazione in $ Variazione % Contante $63.283 $4.576 $58.707 1282,9% Totale attività 109.117 53.865 55.252 102,6% Totale passività 30.415 30.543 (128) (0,4)% Totale passività a lungo termine 8.066 7.631 435 5,7%

Misure non IFRS e riconciliazione delle misure non IFRS

Il presente comunicato stampa fa riferimento ad alcune misure finanziarie non IFRS, compresi gli indicatori di performance chiave utilizzati dalla dirigenza e tipicamente utilizzati dai nostri concorrenti con modelli di business software-as-a-service (“SaaS”). Queste misure non sono misure riconosciute in conformità a IFRS e non hanno un significato standardizzato prescritto dagli IFRS e quindi non sono necessariamente paragonabili a misure simili presentate da altre aziende. Piuttosto, sono fornite come informazioni supplementari per completare quelle misure finanziarie IFRS fornendo ulteriore comprensione dei risultati delle operazioni dalla prospettiva della dirigenza. Di conseguenza, non devono essere considerate isolatamente né come un sostituto dell’analisi delle nostre informazioni finanziarie riportate in conformità agli IFRS. Queste misure finanziarie non IFRS e le metriche di settore sono utilizzate per fornire agli investitori misure supplementari della performance operativa e della liquidità e quindi evidenziano tendenze nel nostro business che potrebbero non essere altrimenti evidenti quando ci si affida esclusivamente alle misure finanziarie IFRS. Riteniamo inoltre che gli analisti di titoli, gli investitori e altre parti interessate utilizzino frequentemente misure finanziarie non IFRS e metriche di settore nella valutazione di società simili. La dirigenza inoltre usa le misure finanziarie non-IFRS e le metriche di settore per facilitare i confronti dela performance operativa da periodo a periodo, la preparazione dei bilanci e delle previsioni di funzionamento annuali e per determinare le componenti della compensazione esecutiva.

EBITDA e EBITDA rettificato

Definiamo l’EBITDA come perdita netta, rettificata per il deprezzamento e l’ammortamento, le spese finanziarie, il reddito finanziario e le imposte sul reddito. L’EBITDA rettificato è una misura supplementare utilizzata dalla dirigenza per valutare la performance finanziaria e operativa senza considerare i metodi di finanziamento o la struttura del capitale. L’EBITDA rettificato rappresenta l’EBITDA, rettificato per quanto segue: compensazione basata su azioni, (guadagno) perdita di cambio non realizzata, (guadagno) perdita su strumenti finanziari derivati e spese relative alle transazioni. Riteniamo che l’EBITDA e l’EBITDA rettificato, due misure finanziarie non IFRS, siano utili per valutare i flussi di cassa operativi in quanto eliminano gli effetti delle spese non monetarie e delle voci una tantum o non ricorrenti registrate nel prospetto delle operazioni e della perdita complessiva. La definizione dell’EBITDA e dell’EBITDA rettificato dell’azienda può essere diversa dalle misure dal titolo simile utilizzate da altre società. La seguente tabella riconcilia l’EBITDA rettificato con la perdita netta per i periodi indicati.

Trimestre concluso al



31 dicembre, Esercizio finanziario concluso al



31 dicembre (dollari USA in migliaia) Nota 2021 2020 2021 2020 Perdita netta $ (6,347 ) $ (5,398 ) $ (26,881 ) $ (13,119 ) Svalutazione e ammortamento 890 1,005 3,969 4,117 Spese finanziarie 1 498 111 1,246 326 Entrate finanziarie (7 ) (16 ) (23 ) (73 ) Imposte sul reddito (81 ) 140 48 245 EBITDA $ (5,047 ) $ (4,158 ) $ (21,641 ) $ (8,504 ) Altri adeguamenti Compenso basato su azioni 2 $ 527 $ 188 $ 1,169 $ 754 Perdite su cambio non realizzate 3 2,154 342 2,131 543 (Guadagno) perdita su strumenti finanziari derivati 4 (1,462 ) 97 3,418 386 Spese relative alle transazioni 5 475 — 1,323 — EBITDA rettificato $ (3,353 ) $ (3,531 ) $ (13,600 ) $ (6,821 )

(1) Le spese finanziarie sono principalmente legate agli interessi e all’accrescimento delle passività finanziarie. (2) La compensazione basata su azioni include spese non in contanti riconosciute in relazione all’emissione di opzioni ai sensi del nostro Legacy Equity Incentive Plan a favore dei nostri dipendenti e amministratori. Le opzioni concesse ai sensi del Legacy Equity Incentive Plan sono diventate opzioni ai sensi del nostro Omnibus Equity Incentive Plan (il “Piano Omnibus”) in relazione all’IPO. Questo importo comprende anche le performance share unit (“PSU”) concesse nell’ambito del piano Omnibus, nonché l’emissione di azioni a due membri del Consiglio di amministrazione. (3) Questi aggiustamenti rappresentano la variazione del valore delle transazioni denominate in valuta estera che sono registrate in bilancio prima del regolamento delle fatture. (4) Questi aggiustamenti rappresentano gli aggiustamenti del valore equo relativi ai warrant in circolazione. (5) La spesa relativa all’operazione rappresenta le spese relative alla nostra IPO e comprende le spese professionali, legali, di consulenza e di contabilità che non sono ricorrenti e che altrimenti non sarebbero state sostenute.

Flusso di cassa libero

Il flusso di cassa libero rappresenta il flusso di cassa da (usato in) attività operative meno le aggiunte a proprietà e attrezzature. Usiamo il flusso di cassa libero, una misura finanziaria non IFRS, per valutare la quantità di denaro disponibile per il pagamento dei dividendi, il rimborso del debito e altre attività di investimento e finanziamento. Crediamo che questa informazione sia utile a certi investitori e analisti per valutare le prestazioni dell’azienda rispetto alla sua capacità di flusso di cassa operativo per soddisfare i deflussi di cassa non discrezionali. Le seguenti tabelle riconciliano il nostro flusso di cassa da (usato in) attività operative con il flusso di cassa libero:

Trimestre concluso al



31 dicembre, Esercizio finanziario concluso al



31 dicembre, (dollari USA in migliaia) 2021 2020 2021 2020 Flusso di cassa da (usato in) attività operative $ (4,851 ) $ (541 ) $ (12,360 ) $ (3,515 ) Acquisto di proprietà e attrezzature (146 ) (304 ) (460 ) (626 ) Flusso di cassa libero $ (4,997 ) $ (845 ) $ (12,820 ) $ (4,141 )

Indicatori chiave di performance

Il presente comunicato stampa fa anche riferimento a “Annual Recurring Revenue” o “ARR” e “Average Revenue Per Account” o “ARPA”, entrambi indicatori chiave di performance che utilizziamo per valutare più facilmente la nostra attività, misurare la performance, identificare le tendenze che riguardano la nostra attività, formulare piani aziendali e prendere decisioni strategiche. I nostri indicatori chiave di performance possono essere calcolati in modo diverso da simili indicatori chiave di performance utilizzati da altre aziende. Le definizioni di questi indicatori chiave di performance sono reperibili sotto il titolo “Indicatori chiave di performance” nella discussione e nell’analisi della gestione dell’azienda per i tre mesi e l’anno fiscale conclusi il 31 dicembre 2021 e 2020.

Informazioni previsionali

Questo comunicato stampa può contenere “informazioni previsionali” nel senso delle leggi applicabili sui titoli. Le informazioni previsionali possono riguardare le nostre prospettive finanziarie future e gli eventi o i risultati previsti e possono includere informazioni riguardanti la nostra posizione finanziaria, le operazioni commerciali, la strategia commerciale, le strategie di crescita, i bilanci, le operazioni, i risultati finanziari, le tasse, la politica dei dividendi, i piani e gli obiettivi e la capacità di fornire valore agli azionisti. In alcuni casi, le dichiarazioni previsionali che sono di natura predittiva, dipendono o si riferiscono a eventi o condizioni future e/o possono essere identificate dall’uso di parole come “aspettarsi”, “continuare”, “anticipare”, “intendere”, “mirare”, “pianificare”, “credere”, “preventivare”,” “stima”, “previsione”, “prevedere”, “vicino”, “obiettivo” o versioni negative delle stesse ed espressioni simili, e/o affermare che determinate azioni, eventi o risultati “possono”, “potrebbero”, “sarebbero”, “potrebbero” o “saranno” presi, si verificano o vengono conseguite. Inoltre, qualsiasi dichiarazione che faccia riferimento ad aspettative, intenzioni, previsioni o altre caratterizzazioni di eventi o circostanze future contiene informazioni previsionali. Le dichiarazioni che contengono informazioni previsionali non sono fatti storici ma rappresentano invece le aspettative, le stime e le proiezioni della dirigenza riguardo a eventi o circostanze future.

Le informazioni previsionali si basano sulle nostre opinioni, stime e ipotesi alla luce della nostra esperienza e percezione delle tendenze storiche, delle condizioni attuali e degli sviluppi previsti, nonché di altri fattori che attualmente riteniamo adeguati e ragionevoli nelle circostanze. Nonostante un attento processo di preparazione e revisione delle informazioni previsionali, non ci può essere alcuna garanzia che le opinioni, le stime e le ipotesi sottostanti si rivelino corrette. Alcune ipotesi alla base delle informazioni previsionali in questo comunicato stampa possono includere: la capacità di continuare a investire in infrastrutture per sostenere la nostra crescita e il riconoscimento del marchio; la capacità di continuare a mantenere e migliorare la nostra infrastruttura tecnologica e la funzionalità della nostra piattaforma; la capacità di sviluppare e implementare nuove offerte di prodotti; la capacità di capitalizzare le opportunità di crescita e implementare la nostra strategia di crescita; la capacità di costruire la nostra quota di mercato e di entrare in nuove aree geografiche; il mercato totale indirizzabile per i nostri prodotti; la capacità di mantenere il personale chiave; la capacità di mantenere le relazioni con i clienti esistenti e di continuare a espandere l’uso della nostra piattaforma e dei nostri prodotti da parte dei nostri clienti; la capacità di mantenere i rapporti esistenti a condizioni simili con i nostri attuali service provider, fornitori, partner di canale e altre terze parti; la capacità di mantenere ed espandere la nostra portata geografica; la capacità di eseguire i nostri piani di espansione; la capacità di ottenere finanziamenti a condizioni accettabili o del tutto; l’impatto della concorrenza; il successo dell’integrazione di future acquisizioni; i cambiamenti e le tendenze nel nostro settore o nell’economia globale; i cambiamenti di leggi, norme, regolamenti e standard globali; e che i rischi e le incertezze sotto indicati non si concretizzino.

Le informazioni previsionali si basano necessariamente su una serie di opinioni, stime e ipotesi che abbiamo ritenuto appropriate e ragionevoli alla data in cui tali dichiarazioni sono state fatte, sono soggette a rischi noti e sconosciuti, incertezze, ipotesi e altri fattori che possono far sì che i risultati effettivi, il livello di attività, le prestazioni o i risultati siano sostanzialmente diversi da quelli espressi o impliciti in tali informazioni previsionali, inclusi, ma non solo, i seguenti fattori di rischio descritti più dettagliatamente nelle sezioni “Riepilogo dei fattori che influenzano la nostra performance” e “Strumenti finanziari e altri strumenti” di questo MD&A, e nella sezione “Fattori di rischio” del prospetto finale datato 22 ottobre 2021 e nel nostro modulo informativo annuale per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2021, che sarà depositato il 31 marzo 2022 o prima, che è o sarà disponibile sotto il nostro profilo su SEDAR all’indirizzo www.sedar.com.

Se uno qualsiasi di questi rischi o incertezze si materializzasse, o se le opinioni, le stime o le ipotesi alla base delle informazioni previsionali si rivelassero errate, i risultati effettivi o gli eventi futuri potrebbero variare materialmente da quelli previsti nelle informazioni previsionali. Le opinioni, le stime o le ipotesi di cui sopra sono descritte più dettagliatamente nel “Riassunto dei fattori che influenzano la nostra performance” e dovrebbero essere considerate attentamente dai potenziali investitori.

Sebbene abbiamo tentato di identificare importanti fattori di rischio che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli contenuti nelle informazioni previsionali, potrebbero esserci altri fattori di rischio di cui attualmente non siamo a conoscenza o che attualmente riteniamo non siano sostanziali che potrebbero anche far sì che i risultati effettivi o gli eventi futuri differiscano sostanzialmente da quelli espressi in tali informazioni previsionali. Non vi può essere alcuna garanzia che tali informazioni si rivelino accurate, in quanto i risultati effettivi e gli eventi futuri potrebbero differire sostanzialmente da quelli previsti in tali informazioni. Nessuna dichiarazione previsionale è una garanzia di risultati futuri. Di conseguenza, non si deve fare eccessivo affidamento sulle informazioni previsionali, che parlano solo a partire dalla data in cui sono state fatte. Le informazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa rappresentano le nostre aspettative alla data del presente (o alla data in cui sono altrimenti dichiarate) e sono soggette a cambiamenti dopo tale data. Tuttavia, neghiamo qualsiasi intenzione o obbligo o impegno di aggiornare o rivedere qualsiasi informazione previsionale a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, eccetto come richiesto dalle leggi applicabili ai titoli.

Ulteriori informazioni relative a Q4 possono essere trovate su SEDAR sotto il profilo dell’azienda su www.sedar.com.

Informazioni su Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) è un’azienda che sviluppa l’omonima piattaforma di comunicazione e leader nei mercati dei capitali, che sta trasformando il modo in cui le società quotate in borsa, gli investitori e le banche d’investimento prendono decisioni per scoprire, comunicare e impegnarsi in modo efficiente. La piattaforma tecnologica end-to-end Q4 facilita le interazioni nei mercati dei capitali attraverso i relativi prodotti del sito web IR, le soluzioni per eventi virtuali, il CRM dei mercati dei capitali, gli strumenti di analisi degli azionisti e del mercato. L’azienda è un partner di fiducia per più di 2.650 società pubbliche a livello globale, compreso il 50% dello S&P 500. Q4 ha sede centrale a Toronto, con sedi a New York e Londra. Per saperne di più visitare il sito q4inc.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

