Putin e il discorso interrotto allo stadio, giallo in tv – Video

(Adnkronos) – Il discorso di Vladimir Putin allo stadio Luzhniki di Mosca si interrompe, nella diretta televisiva al posto delle parole del presidente della Russia parte la canzone del cantante Oleg Gazmanov. Dopo l’intermezzo musicale, riparte il discorso del presidente. Per il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, si è trattato di un problema ad un server. I media ucraini avanzano un’altra ipotesi: il problema dimostrerebbe che la trasmissione non era totalmente live ma in leggera differita, per consentire alla regia di operare tagli in caso di eventuali proteste, fuori programma o situazioni non ordinarie. (video da Twitter)