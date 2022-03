Pratelli: ‘Con smart working gigantesca liberazione tempo di vita per le persone’

(Adnkronos) –

Con lo smart working si è avuta “una gigantesca liberazione del tempo di vita per le persone. L’impatto è stato potente, è crollata la quantità di tempo nel traffico, sono diminuiti gli incidenti, si è abbassato l’inquinamento. La città di Roma, di contro, sta offrendo in questo periodo tanta innovazione. Dovremo avvalerci anche degli strumenti che il Pnrr ci pone a disposizione per offrire sempre più servizi”. Lo ha detto l’assessore al Lavoro e Formazione del Comune di Roma, Claudia Pratelli, intervenendo alla smart conference ‘La Vita Agile’, organizzata da MeglioQuesto e Lavoro&Welfare, in corso a Roma presso il Virtual Studio – Teatro Garbatella e in streaming sul sito de Il Sole 24 Ore.

“Se il lavoro può essere uno strumento di liberazione del tempo di vita per le persone, ci sono arrivati anche alert sulle donne e il lavoro agile, per una possibile sovrapposizione del lavoro a casa, seguendo la famiglia, con il lavoro da casa. E quindi serve il diritto alla disconnessione e diritti e tutele per questo strumento”, ha concluso.