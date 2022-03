PPG apre la ricerca sulle vernici a polvere presso il Centro applicazioni cliente a Milano

L’aumento di superficie dello stabilimento renderà più rapido lo sviluppo di vernici a polvere sostenibili





MILANO–(BUSINESS WIRE)–PPG (NYSE: PPG) ha annunciato oggi l’apertura del suo nuovo centro ricerca e sviluppo (R e S) sulle vernici a polvere a Milano. Le capacità accresciute dello stabilimento, che prevede un centro applicazioni cliente, miglioreranno e accelereranno lo sviluppo di prodotti per verniciatura a polvere. I dettagli finanziari dell’investimento non sono stati divulgati.

Il centro R e S si concentrerà sullo sviluppo di prodotti innovativi nella verniciatura a polvere, dimostrando le tecnologie a polvere avanzate e fornendo assistenza cliente e tecnica del più alto livello. Lo stabilimento di Milano è un centro europeo di ricerca e sviluppo su più tecnologie e ospita laboratori per altre aziende, tra cui produttori di ricambi originali per auto e verniciature da restauro.

“Il nuovo centro R e S sulle vernici a polvere vanta una massa critica di capacità che rafforzerà in modo significativo il nostro sviluppo di prodotto e gli sforzi di applicazione”, ha dichiarato Olivier Magnin, direttore tecnico di PPG, verniciature industriali, Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). “Possiamo inoltre sfruttare le competenze sul posto, tra cui il nostro gruppo aziendale colori, il nostro eccellente centro globale per le verniciature a base acquosa e il nostro laboratorio tecnologicamente all’avanguardia che si occupa di analisi e studio degli agenti atmosferici usuranti, come fossero tutt’uno con PPG”.

PPG è fornitore leader di vernici a polvere per i mercati dell’automobile, dei trasporti, delle apparecchiature, del mobile e altri ancora. L’azienda ha ampliato il proprio giro d’affari con l’acquisizione di Alpha Coating Technologies, nel 2020, che fabbrica vernici a polvere per applicazioni industriali leggere e substrati termosensibili, e di Wörwag, nel 2021, che produce rivestimenti liquidi, a polvere e in pellicola per applicazioni industriali e del comparto auto. Di recente PPG ha concordato l’acquisto delle attività di vernici a polvere di Arsonsisi, incluso un impianto produttivo a Verbania.

“L’investimento nel nostro stabilimento di Milano dimostra il nostro impegno a lungo termine nella realizzazione di tecnologie di verniciatura a polvere in grado di andare oltre le aspettative della nostra clientela”, ha affermato Anne Banuls, direttrice delle attività polveri di PPG, rivestimenti industriali, EMEA. “Il centro applicazioni cliente disporrà di uno showroom design e colore, in cui potremo davvero ispirare i nostri clienti e trovare uno strumento che ci consenta di accelerare ulteriormente la crescita nel settore delle vernici a polvere”.

Fare clic qui per maggiori informazioni sui rivestimenti a polvere di PPG.

In PPG (NYSE:PPG) lavoriamo ogni giorno per sviluppare e produrre vernici, rivestimenti e materiali di cui la nostra clientela ha fiducia da quasi 140 anni. Attraverso impegno e creatività risolviamo le maggiori sfide che ci pongono i clienti, collaborando a stretto contatto per trovare la soluzione adatta. Con sede centrale a Pittsburgh, operiamo e innoviamo in oltre 75 Paesi e nel 2021 abbiamo registrato un fatturato di 16,8 miliardi di dollari. Serviamo la nostra clientela nei mercati primari e secondari dell’edilizia, dei prodotti di consumo, industriale e dei trasporti. Per maggiori informazioni, visitate www.ppg.com.

