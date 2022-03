Pluto Tv: le novità di marzo 2022

Pluto TV arriva con parecchie novità per marzo 2022: un mese di feste e di belle giornate. Andiamo a vedere cosa proporrà il canale nei prossimi giorni.

VIVI LE AVVENTURE DELLE EROINE PIU’ AMATE PER UNA SERATA AL FEMMINILE

In occasione della Festa della Donna, martedì 8 marzo, Pluto TV propone una programmazione dedicata per omaggiare tutte le donne.

Film, documentari, speciali musicali e puntate a tema che accontenteranno tutti.

Tra i titoli presenti su Pluto TV Film: Suburban girl, Just like a woman e A woman under the influence. E ancora, sul canale Scherzi e Risate, gli episodi di Ridiculousness e South Park in onda nel corso della giornata avranno al centro proprio le donne.

Passando invece sul canale Serie Teen, spazio alle protagoniste femminili delle serie Faking It e Awkward. I concerti e le performance delle più grandi DJ del panorama musicale, invece, saranno solo su Clubbing TV!

PER TRASCORRERE MOMENTI SPECIALI CON TUTTA LA FAMIGLIA

Come festeggiare la Festa del Papà se non ripercorrendo le avventure dei padri più divertenti della televisione? Aspettando il 19 marzo Pluto TV accende il temporary channel Super! Papà che propone una carrellata di episodi per condividere un momento diverso dal solito con i più piccoli.

NON MANCHERANNO GLI APPUNTAMENTI SPECIALI

Per gli appassionati di cinema, La notte degli Oscar è uno degli eventi più attesi e, in primis, a loro dedichiamo le Oscar Night sul canale Pluto TV Film Classici: 3 imperdibili serate – 25, 26 e 27 marzo – con tre film che hanno sfiorato l’ambita statuetta dorata: Addio alle Armi, il coinvolgente film di guerra basato sull’omonimo romanzo di Ernest Hemingway, La Prima Pagina e E’ nata una stella.

AVETE PERSO UN CRIME ITALIANO CHE HA FATTO LA STORIA? NIENTE PAURA!

Vi è un ultimo appuntamento da non perdere: ogni domenica alle 21.00 sul canale Pluto TV Cinema Italiano spazio all’Italian Crime Night. Il 6 marzo è la volta di Milano Calibro 9, il primo capitolo della “Trilogia del Milieu” del regista Fernando Di Leo. Si prosegue poi il 13 marzo con il poliziesco anni ’80 Napoli Palermo New York il Triangolo della Camorra. Mentre, il 20 marzo, una pellicola ambientata nella Capitale: si tratta di Roma Drogata la Polizia Non Può Intervenire. Infine, il 27 marzo, un altro film di Fernando Di Leo: La Mala Ordina, il violento noir secondo capitolo della trilogia.