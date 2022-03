PINKO: è amore a primo Click! Arriva la borsa Love Bag Click

Grandi novità in casa PINKO, brand tutto italiano di moda per donne che amano osare.

Di cosa stiamo parlando?

Della nuovissima borsa Love Bag Click, naturalmente.

PINKO è nuovamente sotto la luce dei riflettori anche grazie alla scintillante campagna pubblicitaria lanciata di recente per presentare la Collezione Primavera Estate 2022, il cui volto è la super modella Irina Shayk.

Affermata ed apprezzatissima realtà italiana della moda donna, PINKO ha appena firmato una Collezione i cui pezzi sono già diventati dei must have per chi ama la moda.

Ci ha particolarmente colpito la linea di borse Love Bag Click, dallo spirito spregiudicato, sorprendente, affascinante ed irriverente.

Click to fall in love!

Ci siamo innamorati di questa linea di borse all’ultima moda sprizza energia da ogni piccolo dettaglio.

Qualche caratteristica distintiva per riconoscerla al primo sguardo?

Sicuramente l’iconica fibbia Love Birds, ormai inconfondibile.

Simbolo di unità e di dinamicità, in queste borse la fibbia si reinventa con un motivo cut-out che rivela la texture sottostante.Un design tutto nuovo, forte e dinamico, che rafforza e sottolinea lo spirito distintivo di PINKO.