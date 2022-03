Peugeot 508: in arrivo il restyling di metà carriera

L’anno prossimo, la Peugeot 508 sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Il rinnovamento stilistico non riguarderà solo la variante berlina, ma anche la configurazione Sw con la carrozzeria station wagon. Esteticamente, invece, sarà riconoscibile per il design in linea con la compatta 308.

Le maggiori novità della prossima Peugeot 508 restyling riguarderanno le versioni a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, con il pacco delle batterie da 13,2 kWh che garantirà fino a 60 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica. Nella relativa gamma figureranno le nuove declinazioni Hybrid da 180 CV e 250 CV, mentre la potenza complessiva della sportiva configurazione PSE potrebbe essere incrementata fino a 400 CV.

Per il resto, la nuova Peugeot 508 restyling sarà disponibile con il motore 1.2 PureTech a benzina da 130 CV e il motore diesel 1.5 BlueHDi di pari potenza, nonché nella versione Hybrid4 a trazione integrale da 300 CV di potenza complessiva.