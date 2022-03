 Per la prima volta al mondo*1 è stato verificato l’effetto inibitorio di nanoe™(particella d’acqua atomizzata elettrostatica di dimensioni nanometriche) di Panasonic sul nuovo coronavirus in una camera di test di circa 24m3

OSAKA, Japan–(BUSINESS WIRE)–Panasonic, in collaborazione con il Japan Textile Products Quality and Technology Center (QTEC), ha oggi annunciato l’effetto di nanoe™ sul nuovo Coronavirus in una camera di test di circa 24m3. Questa è la prima volta al mondo che l’effetto inibitorio sul nuovo coronavirus è stato verificato in una camera di test grande quasi quanto un ambiente reale.





nanoe™ è una tecnologia di atomizzazione elettrostatica che raccoglie l’umidità invisibile nell’aria e vi applica un’alta tensione per produrre “radicali ossidrilici contenuti nell’acqua”. I radicali ossidrilici inibiscono la crescita delle sostanze inquinanti, come batteri e virus. I radicali ossidrilici sono caratterizzati dall’essere fortemente ossidativi, altamente reattivi e hanno una breve durata. I radicali nanoe™, essendo invece inglobati in minuscole particelle d’acqua, presentano una durata superiore e possono diffondersi nello spazio degli ambienti, con effetto inibitorio sia sulle sostanze sospese nell’aria, sia su quelle che aderiscono sulle superfici.

Parlando di SARS-CoV-2, la mutazione del amminoacido nella proteina spike ha generato nuove varianti con diversa infettività, trasmissibilità e antigenicità. Di conseguenza, la diffusione globale del nuovo coronavirus non mostra segni di attenuazione. Le proprietà dei ceppi principali di Omicron sono ancora in fase di studio, ma l’aumento delle infezioni secondarie nelle famiglie mostra come la sua infettività è aumentata rispetto ai ceppi convenzionali e ulteriori misure di prevenzione delle infezioni sono cruciali.

Nel mese di luglio 2020, Panasonic ha dimostrato l’effetto inibitorio della tecnologia nanoe™ sul nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) *2 e, nel novembre 2021, la società ha dimostrato l’effetto inibitorio su quattro nuove varianti del nuovo coronavirus*3. I risultati precedenti erano stati ottenuti con un test condotto in una camera di test di 45 litri.

Successivamente Panasonic ha condotto un esperimento comparativo in una camera di test di 24m3 per confrontare i titoli dei virus con e senza esposizione a nanoe™. Un pezzo di garza saturo del ceppo Delta del nuovo coronavirus è stato esposto alla tecnologia nanoe™ per 8 ore confermando l’effetto inibitorio di oltre il 99%. I risultati si basano su un test realizzato in un ambiente di test chiuso e non in un ambiente effettivamente in uso.

Panasonic continuerà a sfruttare il potenziale della tecnologia nanoe™ e a contribuire alla società fornendo ambienti più sicuri e protetti.

Materiale di riferimento:

Confermato l’effetto inibitorio della tecnologia nanoe sulla nuova variante Delta del coronavirus (SARS-CoV-2) in una camera di test di circa 24m3

・ Panoramica

Una verifica comparativa è stata effettuata in una camera di test di 24m3 contenente la nuova variante Delta (SARS-CoV-2)

・ Risultati

La riduzione del titolo di infezione da virus di oltre il 99% rispetto alla variante Delta del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) con la tecnologia nanoe™ è stata verificata anche in una camera di test di 24m3.

Nota: obiettivo di questa verifica è la generazione di dati basilari per analizzare gli effetti di nanoe™ sul nuovo coronavirus in condizioni di laboratorio diverse da quelle rilevate negli spazi abitativi.

・ I dati dei risultati:

Oggetto del test Durata Tasso di inibizione Variante Delta del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) 8 ore 99,8%

・ Metodologia e dati

Organizzazione:Japan Textile Products Quality and Technology Center (QTEC)

Oggetto:Variante Delta del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)

Dispositivo:nanoe™

Metodo:

► In una camera di test di 24m3 (2700mm x 3640mm x 2450mm) è stato posizionato un pezzo di garza saturo della soluzione virale in una posizione di 1,5 m dal generatore nanoe™ e di 1,2m dal pavimento e la si espone a nanoe™ (diffusione in una camera di test tramite un flusso d’aria generato da un ventilatore installato a parete).*4

► Viene misurato il titolo dell’infezione da virus e viene calcolato il tasso di inibizione *5

・ Principio di generazione dei radicali ossidrilici

L’elettrodo di atomizzazione è raffreddato da un elemento Peltier, che condensa l’umidità nell’aria per creare acqua. Applicando alta tensione tra l’elettrodo di nebulizzazione e quello di fronte si generano ‘radicali ossidrilici di dimensioni comprese tra circa 5 e 20 nm e contenenti radicali OH.

Note:

*1 Per quanto riguarda la tecnologia di pulizia dell’aria a emissioni ioniche (al 1° marzo 2022, rilevata da Panasonic)

*2 Verifica dell’effetto inibitorio dei radicali ossidrilici contenuti nell’acqua sul nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) (Rilasciato a luglio 2020)

*3 Verifica dell’effetto inibitorio della tecnologia nanoe su quattro temuti ceppi mutanti del nuovo coronavirus (rilasciato a novembre 2021). Il titolo del nuovo coronavirus e dei quattro ceppi mutanti ha mostrato la stessa tendenza decrescente indipendentemente dal ceppo. Gli stessi risultati possono essere attesi per i ceppi mutanti che potrebbero emergere in futuro se testati nelle stesse condizioni in 45L.

*4 Basato sulle prestazioni del “Metodo di prova per la valutazione dei purificatori d’aria” nell’inibire i virus che aderiscono all’interno (stabilito il 4 luglio 2011)” specificato dalla Japan Electrical Manufacturers’ Association

*5 Calcolato da Panasonic

Informazioni su Panasonic

Panasonic Corporation è un leader globale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative destinate a una vasta gamma di applicazioni nei comparti dell’elettronica di largo consumo, edile, automobilistico e B2B. L’azienda, che nel 2018 ha festeggiato il suo 100° anniversario, gestisce 522 filiali e 69 associate in tutto il mondo; ha riferito un fatturato netto consolidato di 6.698,8 miliardi di yen per l’esercizio terminato il 31 marzo 2021. Impegnata a generare nuovo valore dall’innovazione collaborativa, l’azienda utilizza le sue tecnologie per migliorare la vita e il mondo dei clienti. Per ulteriori informazioni su Panasonic visitare la pagina: https://www.panasonic.com/global

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con i media

Tanya Houston – Wildwood PR



tanya.houston@wildwoodpr.com

+44(0) 7711 617491