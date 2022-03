Peppa Pig: le nuove puntate della nona stagione su Raiplay

L’abbiamo vista salpare verso l’America alla scoperta di New York e del grande cinema di Hollywood. Adesso Peppa Pig e suo fratello George sono pronti a vivere nuove ed emozionanti avventure, in compagnia dei loro amici e genitori. Da venerdì 4 marzo arrivano infatti in esclusiva su RaiPlay i nuovi episodi della nona stagione della seguitissima serie britannica creata da Neville Astley & Mark Baker. Saranno disponibili 13 puntate, in doppia lingua italiano e inglese, visibili anche in chiaro su Rai YoYo a partire dal 13 marzo.

Nei nuovi inediti Peppa e George si divertono all’aria aperta mentre imparano cose nuove. Sulla neve con Papà Pig assistiamo alla spericolata impresa sportiva di Mamma Pig ai Giochi Invernali, e al parco giochi la nuova casetta per i piccoli sarà il posto giusto per fare tante esperienze coinvolgenti: giocare al negozio, giocare ai detective, giocare a fare gli esploratori. I due scoprono poi che prendersi cura di teneri porcellini d’India è più impegnativo di quanto immaginassero, mentre con una nuova compagna di scuola apprendono le prime parole di tedesco. Giocare tutti insieme è sempre bellissimo, istruttivo e divertente!

La serie di Peppa Pig è diventata un cult nell’offerta di RaiPlay, dedicata ai più piccoli. Si tratta di un prodotto trasmesso in 180 paesi, che dopo i primi riconoscimenti – Pulcinella Award 2005, Annecy Grand Prize 2005, Bradford Animation Festival Award 2005, Bafta Children’s Awards 2005 e 2011 – ha ricevuto nomination e premi nei maggiori festival internazionali.