Partecipa vincendo al Malta Poker Festival tramite la casa da gioco Juicy Stakes

Juicy Stakes sta conducendo una serie di satelliti a partire da oggi e chi riesce a sconfiggere gli avversari nel corso della finale che si terrà il 20 marzo può contare su un premio straordinario. Per il Malta Poker Festival l’importo del premio è superiore a 2.500 dollari e include:

Buy-in per l’evento principale MPF, Giorno 1C, 29 aprile

Una stanza di lusso per due persone per 5 giorni all’Hilton 5* Malta Resort

Biglietti d’ingresso all’esclusivo Party dei giocatori VIP MPF

Cena buffet ogni giorno al Portomaso Casino

500 dollari come contributo alle spese di viaggio

Equipaggiamento per poker Juicy Stakes

Segue l’elenco dettagliato dei satelliti che si svolgeranno da ora sino alla data dell’evento principale:

Fasi 1 e 2 del Malta Poker Festival con 300.000 euro garantiti (GTD)



«Si terrà ripetutamente ogni giorno da oggi sino al 20 marzo»



Per ulteriori informazioni visitare la lobby del torneo.

Finale satellite del Malta Poker Festival con 300.000 euro GTD



«1 pacchetto garantito per il Malta Poker Festival con 300.000 euro GTD»



Buy-in: 100 dollari + commissione di 10 dollari



Domenica 20 marzo alle 13:00 EDT (18:00 CEST)

Gli eventi di poker non cessano qui: Juicy Stakes condurrà a tempo indeterminato il leggendario torneo Sunday Sundowner con 10.000 dollari GTD, che ora si articola in tre formati – Deepstack, Progressive Bounty e Big Bounty – per mantenere al massimo l’interesse dei giocatori.

Naturalmente, ogni domenica c’è un notevolissimo premio di 10.000 dollari garantito quando si partecipa ai satelliti e il torneo Sit & Go è disponibile per tutta la settimana. Queste le informazioni particolareggiate:

Il Sunday Sundowner con 10.000 dollari GTD



Texas Hold’em NL, ri-entrata



Ogni domenica



Ora d’inizio: 16:15 EST (21:15 CEST)



Buy-in: 110 dollari + commissione di 15 dollari



Monte iniziale di 10.000 dollari, livelli di buio di 15 minuti

Juicy Stakes non solo offre la migliore esperienza possibile nel mondo del poker, ma gestisce anche una casa da gioco completa online che presenta centinaia di giochi d’azzardo e slot machine. Inoltre offre alcuni dei più generosi bonus nel settore delle case da gioco.

Questo include la promozione Casino Spins Special che permette ai giocatori di sbloccare fino a 110 giochi gratuiti sulle popolari slot machine Betsoft tra cui Jungle Stripes e Gold Tiger Ascent.

La promozione sarà in corso da oggi fino al 21 marzo quindi assicurati di non mancarla!

