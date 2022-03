Orti urbani, 4 italiani su 10 ne coltivano uno: alcuni consigli per crearne uno

4 italiani su 10 coltivano il proprio orto a casa. Si tratta di un trend che oggi va per la maggiore, per via degli innegabili vantaggi che propone. Gli orti domestici, infatti, consentono di abbracciare un hobby salutare e divertente, e danno la possibilità di risparmiare sull’acquisto di verdure e spezie. In secondo luogo, consentono di avere il totale controllo sugli alimenti che si portano in tavola, ed è un altro beneficio assai prezioso. Vediamo quindi di approfondire questa passione italiana per gli orti domestici.

Gli orti domestici, fra passione ed esigenze di risparmio

Il boom degli orti urbani, registrato soprattutto negli ultimi mesi, come detto ha i suoi perché. Poco sopra abbiamo accennato ad una motivazione economica, che richiede un approfondimento, alla luce del caro prezzi attuale, che sta mettendo in difficoltà molte famiglie italiane. I rincari, che hanno colpito anche gli alimenti con aumenti da record, hanno messo le famiglie nelle condizioni di trovare delle soluzioni alternative.

Ecco che gli orti domestici diventano un’opzione perfetta, per risparmiare sull’acquisto di frutta e verdura al supermercato, producendo tutto in casa. Così si spiega perché il 44% degli italiani al momento coltiva un piccolo orto a casa propria, ed è una percentuale destinata ad aumentare, in special modo se si considera l’arrivo oramai prossimo della primavera. Inoltre, bisogna sottolineare che questo trend non conosce età: anzi, sta coinvolgendo sempre più spesso i giovani, e non “risparmia” neanche gli italiani che in vita loro non hanno mai coltivato una singola erbetta.

Come creare il proprio orto in casa: suggerimenti utili

Prima di tutto, è bene specificare che la creazione di un orto domestico richiede comunque un investimento economico, anche se non si parla di cifre proibitive (circa 250 euro). Il primo passo, dunque, è comprare tutto il necessario: dal terriccio ai semi, passando per strutture come i pallet, i vasi, i concimi, le piantine da rinvasare e via discorrendo. Prima di procedere con l'acquisto degli strumenti necessari, però, si consiglia di guardare le offerte presenti online.

È chiaro quando si scelgono i prodotti da piantare bisogna fare molta attenzione a fattori quali l’esposizione alla luce solare e l’irrigazione, per i quali conviene sempre informarsi sul web leggendo le guide dei blog di settore. In secondo luogo, è opportuno scegliere con cura le specie da coltivare, dato che non tutte sono adatte ad una certa tipologia di terreno o clima. La scelta delle colture è essenziale anche per creare un orto in grado di dare frutti tutto l’anno. Infine, ci sono altri aspetti che devono essere studiati, come lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal processo di coltivazione.