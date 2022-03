Orologi Tissot perfetti per l’uomo contemporaneo

Uno stile unico è il modo migliore che abbiamo per esprimere la nostra personalità: è ciò che ci caratterizza, ci distingue dagli altri e ci fa sentire speciali. Quando indossiamo un accessorio particolare non passiamo di certo inosservati e in qualche modo quell’oggetto parla di noi al mondo, comunica il nostro modo di essere, di vivere la vita, i nostri gusti e le nostre passioni.

L’orologio è l’accessorio per eccellenza in grado di esaltare il nostro carattere e comunicarlo agli altri. Grande o piccolo, elegante o sportivo, colorato o monocolore, dalle alte prestazioni o minimal, l’orologio che indossi ha un forte impatto su di te e sul mondo che ti circonda.

La Maison svizzera Tissot lo sa bene, ecco perché ha creato collezioni uniche dedicate all’uomo contemporaneo che desidera solo il meglio per se stesso.

Tissot Seastar, Tissot PRX e Tissot Gentleman sono solo alcune delle famiglie di orologi più belli e alla moda, in grado di soddisfare i gusti anche più difficili.

In rete puoi acquistare facilmente l’orologio che fa per te: il rivenditore ufficiale Orologeria Majer offre tutti i modelli di orologi Tissot perfetti per ogni uomo e da indossare in tutte le occasioni.

Tissot Seastar, l’orologio dal DNA sportivo

Per chi ha un carattere forte, mostra sicurezza e fa dell’avventura la sua ragione di vita, il modello ideale è sicuramente il Tissot Seastar. Creato per esplorare anche i mari più profondi, questo splendido orologio sportivo è robusto, affidabile e garantisce un’impermeabilità di 30 bar.

In particolare i modelli Tissot Seastar sono perfetti per cronometrare l’esperienza subacquea, grazie alla lunetta in alluminio girevole in senso antiorario. In più presentano indici e lancette con Super-Luminova®, per favorire la lettura dello strumento anche nel buio delle profondità marine. L’orologio Tissot Seastar non è solo il più desiderato dai sub, ma anche da tutti coloro che amano vivere ogni giorno come una nuova avventura da affrontare, anche sulla terraferma!

Tissot PRX, per chi ama osare con gusto

A coloro che amano mettersi in luce con dettagli ad effetto, Tissot dedica il PRX Powermatic 80 con riserva di carica fino a 80 ore. Un modello unico e particolare riproposto in versione automatica rispetto al primo modello al quarzo del 1978. Questo orologio dal design accattivante e dalla linea sottile e robusta, è riconoscibile dalla sigla PRX dove la P sta per “Precisione”, la R per “Resistenza” e la X per il numero romano che caratterizza l’impermeabilità fino a 10 bar. Il quadrante dalla texture ricercata, come la spazzolatura effetto soleil o la spazzolatura verticale, è l’unicità che contraddistingue questo segnatempo dalle finiture di alto pregio, perfetto da sfoggiare in tutte le occasioni per esprimere la propria anima eccentrica.

Tissot Gentleman, bellezza ed eleganza al polso

Gli amanti dei gusti classici e dell’eleganza senza tempo, possono scegliere di indossare Tissot Gentleman, creato per essere perfetti in ogni occasione.

Dalle linee essenziali, questo orologio è l’emblema della versatilità: si può utilizzare in ambienti formali come quello di lavoro e in tutte le attività che riguardano il tempo libero. Si adatta perfettamente ad ogni outfit, aggiungendo quel tocco di bellezza e particolarità al proprio stile.

Il Tissot Gentleman è perfetto per chi ha un notevole gusto estetico e ama portare al polso un accessorio raffinato e affidabile grazie al movimento automatico Powermatic 80.