Nuovo progetto per il cantautore Giuseppe Longo

Un nuovo ed entusiasmante progetto è in fase di realizzazione per il cantautore siciliano Giuseppe Longo. Nei prossimi mesi, l’artista pubblicherà infatti il suo primo album di cover, al fine di omaggiare i brani sull’amore che hanno lasciato il segno nella sua vita. Un lavoro, la cui uscita è prevista entro l’estate, che affiancherà ad un tour promozionale in giro per i vari locali romani, dove non mancheranno alcuni dei suoi brani di successo, come Il Volo di Icaro.

Giuseppe, a quali progetti si sta dedicando in questo periodo?

“Tra i progetti principali c’è la realizzazione di un disco di cover, per mettermi ulteriormente alla prova. Sono un cantautore, ma voglio comunque cimentarmi in questa nuova avventura come cantante. Sicuramente, più in là, realizzerò un nuovo album con i miei pezzi, che conterrà anche degli inediti. Avevo in progetto anche un musical che, per vari motivi, è naufragato. Nel corso dell’estate andrò, inoltre, in giro per teatri e locali nelle varie manifestazioni, che si stanno già organizzando. Sto formando, per suonare, il mio vecchio gruppo, che avevo prima del Covid. E stiamo facendo le prove in tal senso. Per ora, tutte le date sono previste a Roma, ma spero di sconfinare altrove”.

Come mai ha scelto di produrre un disco di cover? Ce n’è già qualcuna che può svelarmi?

“In primis, per mettere a dura prova la mia vocalità di cantante. Per quanto riguarda i brani, ci sarà La Canzone dei Vecchi Amanti di Franco Battiato, che ha a sua volta ripreso da un successo francese. Conterrà poi La Voce del Silenzio di Massimo Ranieri, E… di Vasco Rossi, Fumo negli Occhi di Adriano Celentano, Io Che Non Vivo di Pino Donaggio. Le canzoni, come starà notando, appartengono tutti a generi diversi, motivo per il quale si respirerà musica a 360°. Mi sono davvero appassionato a questo progetto, per cui attualmente siamo in fase di registrazione. Sto cercando di uscire dal mio lato di cantautore per dare via a questa veste inedita”.

Mi sembra che questi brani abbiano tutti un comune denominatore: l’amore…

“Esattamente. L’amore è l’argomento predominante, che era al punto al centro di queste canzoni. C’è l’amore lodato, inneggiato, corteggiato. Tra l’altro, sono tutti dei brani vecchio stampo e molto belli. Anche se, a pensarci bene, pure oggi tante canzoni parlano d’amore. Che è poi quello che si sente pure nei miei brani, seppur io non vada, nei testi, alla ricerca dei soliti cliché. Cerco sempre di fare qualcosa di diverso per non essere ripetitivo. Appena uscirà questo disco, spero entro la fine dell’estate, mi dedicherò ad un altro con miei brani già conosciuti e alcuni inediti”.

Ha parlato poco fa di un musical. Come mai è naufragato questo progetto?

“Principalmente per problemi logistici legati alla situazione Covid. È diventato tutto molto complicato, sia perché ci sono state persone legate al progetto che hanno preso il virus, sia perché un musical è sicuramente più difficile da realizzare rispetto ad un concerto. Per adesso, purtroppo, è rimandato. Vediamo che cosa succederà in futuro e se riusciremo a portarlo in scena. Ci tenevo abbastanza: conteneva le mie canzoni. Sarebbe stato un ottimo trampolino per far conoscere maggiormente le mie canzoni. Per quanto riguarda il Covid, le ultime notizie non sono incoraggianti. E ora ci si è messa anche la guerra. Ma dobbiamo andare avanti. Altrimenti, se ci fermiamo tutti, è un disastro. Anche se sta succedendo di tutto, bisogna essere ottimisti, visto che comunque certe decisioni non sono in mano nostra”.

Tornando al disco di cover. Immagino sia prevista anche una promozione, no?

“Assolutamente sì. Sento l’esigenza di arrivare sempre a più ascoltatori. Per questo, come già le dicevo, mi sto impegnando per effettuare varie serate nei locali, dove farò anche i pezzi miei e non solo le cover”.

Le cover sono riadattate al suo stile?

“Certo. Sono riadattate e non identiche alla versione originale. Ho cercato di improntarle su una chiave più moderna, senza stravolgere le originali ma avvicinandole al mio stile. Ho voluto ricreare però l’atmosfera che hanno dato al tempo in cui sono state scritte. Le ritengo dei capolavori, entrati nella storia, che rimarranno per sempre”.

E per quanto riguarda i suoi brani, ce n’è qualcuno da cui si sente maggiormente rappresentato?

“Il Volo di Icaro. Chiunque volesse ascoltarlo o vederlo, può andare su YouTube digitando il titolo. Il Volo di Icaro è un viaggio attraverso le utopie dell’uomo. Ritengo infatti che un’opera d’arte non debba essere descrittiva, ma evocativa. Non mancherà sicuramente quando farò le varie serate nei locali per promuovere il disco di cover”.