Norsk Titanium: Secondo semestre del 2021 – La società effettua il 100% delle consegne al settore aerospaziale commerciale senza ritardi e si espande nei mercati della difesa e dell’industria

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Norsk Titanium AS (Norsk Titanium), leader mondiale nello stampaggio 3D di metalli attraverso la tecnologia Rapid Plasma Deposition® (RPD®) e nella fornitura di componenti destinati al settore aerospaziale commerciale rigorosamente regolamentato, ha pubblicato in data odierna la relazione e presentazione in merito ai principali traguardi raggiunti dalla società nel secondo semestre del 2021.

Norsk Titanium, impegnata al momento nella produzione di componenti stampati tramite la tecnologia RPD® destinati agli aeromobili Boeing 787, si sta espandendo in altri settori attingendo alle sue solide competenze in ambito produttivo. Nel secondo semestre del 2021 Norsk Titanium ha continuato a compiere progressi per quanto concerne i collaudi per il settore della difesa e ha consegnato il suo primo componente prodotto su scala industriale utilizzando il suo kit per lo sviluppo di software denominato RPD Builder™.

“Sebbene la produzione di componenti strutturali per il settore aerospaziale commerciale continui a essere la nostra maggiore fonte di opportunità, abbiamo sfruttato il rallentamento registrato dal settore aerospaziale commerciale per espanderci nel settore della difesa e in altri mercati, il che ci ha permesso di sviluppare ulteriormente le nostre capacità progettuale. Nel secondo semestre del 2021 abbiamo raggiunto un importante traguardo fornendo il primo componente progettato tramite il kit per lo sviluppo di software RPD Builder™” ha dichiarato Michael J. Canario, amministratore delegato di Norsk Titanium. “Abbiamo chiuso il 2021 collaborando attivamente con importanti clienti in tutto il mondo operanti in una gamma ampia e diversificata di settori e realizzando componenti con vari livelli di complessità e in diverse fasi di adozione della tecnologia RPD®. Sono molto compiaciuto dell’espansione delle nostre capacità in nuovi settori, nonché dei progressi costanti compiuti dalla società nel settore aerospaziale e confido che gli sforzi da noi attuati verranno portati avanti nel 2022 e oltre”.

Traguardi salienti raggiunti nel secondo semestre del 2021:

Effettuato il 100% delle consegne ai clienti

Ampliato il portafoglio di prodotti al di fuori del settore aerospaziale commerciale

Sviluppato e consegnato al partner industriale Hittech il primo componente prodotto su scala industriale utilizzando RPD Builder™

Consegnati campioni di materiali a due importanti appaltatori primari del Dipartimento della Difesa (Department of Defense, DoD) degli Stati Uniti per la delineazione delle relative specifiche

Portato a termine il collaudo di articoli su vasta scala per conto di un appaltatore primario del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e aggiudicazione di un contratto per lo sviluppo successivo

Consegnato un componente da 700 mm a un fornitore di primo livello di Airbus per prove di lavorazione

Avviato lo stampaggio di componenti di qualificazione per Airbus che verranno consegnati nel 2022

Nel secondo semestre del 2021 Norsk Titanium ha registrato 1,0 milioni di dollari in entrate generate dalla vendita di componenti stampati e 1,4 milioni di dollari in altri proventi, ovvero sovvenzioni elargite dal governo norvegese attraverso Innovation Norway e Skattefunn. Le entrate totali e gli altri proventi registrati nell’intero esercizio 2021 ammontano a 5,3 milioni di dollari. Il flusso di cassa negativo medio registrato nel secondo semestre del 2021, pari a 1,9 milioni di dollari, ha superato lievemente quello dichiarato per il primo semestre del 2021. Norsk Titanium ha chiuso il semestre in oggetto con un saldo di cassa pari a 22,9 milioni di dollari.

INFORMAZIONI SU NORSK TITANIUM

Norsk Titanium AS, fondata nel 2007 in Norvegia, ha spianato la strada all’adozione del suo processo di manifattura additiva brevettato denominato Rapid Plasma Deposition® (RPD®). La società fornisce componenti strutturali atti al volo dal 2017 e gestisce attualmente stabilimenti di produzione nello Stato di New York e in Norvegia. La società è ampiamente conosciuta nel settore aeronautico per la sua tecnologia brevettata RPD® che trasforma fili di titanio in componenti complessi che trovano impiego in applicazioni strutturali e applicazioni critiche per la sicurezza. Norsk Titanium, fornitore di primo livello di componenti per il settore aerospaziale commerciale, si adopera per ridurre i costi associati alle aerostrutture e ai motori a reazione per i maggiori operatori del settore aerospaziale a livello mondiale. RPD®™ è un processo brevettato da NTI impiegato nella produzione di componenti strutturali in titanio realizzati mediante stampaggio 3D che permette ai clienti operanti nei settori aerospaziale, della difesa e commerciale di abbreviare i tempi di consegna e risparmiare sui costi. Per ulteriori informazioni visitate www.norsktitanium.com.

