Norauto distribuisce la soluzione store di Openbravo per rafforzare la propria attività e adottare il commercio omnicanale nei suoi centri auto

(Adnkronos) – LILLE, Francia, 31 marzo 2022 /PRNewswire/ — L’implementazione della soluzione POS di Openbravo è stata completata nelle 280 filiali della rete francese di Norauto, leader europeo nei servizi di riparazione e manutenzione automobilistica. I franchising sono attualmente in fase di implementazione.

Norauto, che fa parte del gruppo Mobivia, sostiene gli automobilisti da quasi 50 anni e attualmente ha un totale di 656 centri, di cui 407 in Francia e il resto in Spagna, Portogallo, Belgio e Italia.

La Francia, il più grande mercato di Norauto, è la prima a standardizzarsi su Openbravo POS come piattaforma tecnologica per il commercio omnicanale in tutta Europa.

La seconda fase del progetto consisterà nell’implementare Openbravo in tutti i centri Norauto al di fuori della Francia per includere gradualmente nel corso del 2022 Spagna, Portogallo, Italia e Belgio.

Con l’implementazione di successo di Openbravo in corso presso Norauto, un altro marchio automobilistico del Gruppo Mobivia, ATU, ha deciso di lanciare un progetto pilota Openbravo in alcuni dei suoi negozi in Austria. Dopo il successo del progetto pilota, Openbravo POS sarà esteso a tutti i negozi ATU in Austria. Il processo verrà poi ripetuto in Germania, dove ATU vanta 550 centri. La soluzione POS di Openbravo è compatibile con i sistemi fiscali e di pagamento di tutti questi paesi.

Norauto voleva sostituire la sua vecchia soluzione POS, che era obsoleta e non rispondeva alle esigenze attuali del commercio omnicanale.

L’azienda ha scelto Openbravo POS, un componente chiave della piattaforma Cloud Openbravo Commerce, per la sua soluzione di punto vendita basata sul web al 100%. Nei negozi non è stato richiesto alcun nuovo hardware, poiché la piattaforma attualmente è attiva su terminali fissi. La sua flessibilità facilita l’adattamento al modello di business orientato al servizio di Norauto.

Un altro fattore a favore di Openbravo è la sua architettura aperta che ha consentito l’integrazione con il software specializzato utilizzato nelle sue officine.

Inoltre, Norauto ha apprezzato la facilità con cui poteva adattare l’interfaccia utente Openbravo POS ai suoi requisiti di progettazione e usabilità specifici per l’azienda.

“Abbiamo scelto Openbravo per la sua soluzione POS flessibile che include funzionalità complete per spostarci verso il commercio omnicanale e può essere facilmente adattato alle nostre esigenze aziendali. Inoltre, Openbravo ha le risorse e le competenze per supportare la nostra ambiziosa implementazione”, ha dichiarato Xavier Marvaldi, Digital Leader di Mobivia.

“Mobivia è leader nel mercato europeo della manutenzione dei veicoli e dei ricambi e siamo lieti di poter supportare uno dei suoi marchi di punta, Norauto, nell’ambito di una strategia a livello di gruppo per lo sviluppo omnicanale della sua rete in tutta Europa” ha dichiarato Christophe Dubuis, Direttore Vendite Francia ed Europa del Nord di Openbravo.

Informazioni su Norauto

In qualità di leader europeo nella manutenzione e nelle attrezzature per auto, Norauto sostiene gli automobilisti da quasi 50 anni. Oggi Norauto si è affermata come creatore di soluzioni innovative, accessibili e connesse per facilitare l’accesso e il piacere di una mobilità più fluida, sicura e piacevole, che risponde ai nuovi usi della strada. La società è anche all’avanguardia nelle tecnologie elettriche, ambasciatore di veicoli puliti e si impegna a offrire alternative all’automobile a favore della mobilità sostenibile. Lo sviluppo omnicanale del marchio è supportato da una rete di oltre 600 centri automobilistici in tutto il mondo (6 Paesi), tra cui oltre 400 centri in Francia.

Per ulteriori informazioni su Norauto, i suoi servizi e prodotti, visitare il sito web www.norauto.fr .

Informazioni su Openbravo

Openbravo è la piattaforma preferita da marchi e rivenditori che desiderano accelerare la propria strategia commerciale unificata e aumentare l’agilità delle proprie operazioni. È una piattaforma completamente modulare che integra i canali online e offline e fornisce una gestione intelligente degli ordini, una visione unica e in tempo reale di clienti e inventario e a una soluzione di negozio completa per offrire esperienze più personalizzate e pratiche. È una soluzione all-in-one basata sul cloud. Venditori al dettaglio internazionali e marchi come BUT, Decathlon, Sharaf DG, Toys ‘R’ Us Iberia e Zôdio preferiscono Openbravo, che oggi è utilizzato da oltre 10.000 utenti back office e in oltre 40.000 punti vendita in oltre 50 Paesi.

Per ulteriori informazioni, visitare www.openbravo.com.

