La fiction Noi, su Rai1: gli episodi del 20 marzo

Terzo appuntamento con Noi, la fiction in onda su Rai1 domenica 20 marzo alle 21.25, con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano.

Trama e anticipazioni degli episodi

Nel primo episodio dal titolo “Fratelli”, nel passato, Pietro e Rebecca sono alle prese con i tre figli, ormai adolescenti.

Claudio e Daniele sono in perenne conflitto fra di loro, Cate invece combatte con il peso e tutte le sue insicurezze.

Rebecca ha la possibilità di tornare a cantare grazie ad un vecchio amico, Orso, che la invita a fare un provino: rimettersi in gioco dopo tutti questi anni non è facile e avrebbe bisogno del supporto di Pietro, ma lui sembra soffrire questa sua decisione.

Nel presente Claudio, alle prove, fatica ancora ad entrare nella parte.

C’è qualcosa che lo blocca, che gli impedisce di lasciarsi andare. Chiara lo capisce e cerca di aiutarlo a tirar fuori le proprie emozioni per poterle poi portare sul palco.

Nel secondo episodio, intitolato “Buon Natale”, è il Natale del 1993 e la famiglia Peirò è in partenza per la montagna; come ogni anno il Natale si festeggia con i genitori di Rebecca e questo non entusiasma nessuno, a partire da Pietro, che per Natale vorrebbe delle tradizioni tutte loro.

Ma quest’anno un guasto all’auto li blocca in mezzo al nulla e li costringe a rifugiarsi in una piccola baita.

E’ quello che sembrava essere il Natale peggiore della famiglia finirà per diventare uno dei giorni più belli e memorabili della loro vita. Anche nel presente è Natale.

A differenza del passato, il Natale a casa di Daniele è un giorno speciale, ricco di tradizioni. Quest’anno poi al cenone, oltre a tutta la famiglia, ci saranno anche Mimmo e Chiara, la nuova “quasi fidanzata” di Claudio.

L’atmosfera fa fatica a scaldarsi, qualcuno dei nuovi arrivati non si sente a proprio agio e antiche tensioni sono sempre sul punto di esplodere.