NEL 2021 ZEPP HEALTH SI È CLASSIFICATA TRA LE PRIME CINQUE AZIENDE PER SPEDIZIONI DI SMARTWATCH A LIVELLO GLOBALE

(Adnkronos) – Le vendite globali del brand hanno continuato a eccellere in Brasile, Turchia, Italia e Repubblica Ceca durante il quarto trimestre del 2021

CUPERTINO, California, 23 marzo 2022 /PRNewswire/ — Zepp Health (NYSE: ZEPP), azienda leader a livello globale nella tecnologia di dispositivi indossabili smart per la salute e il fitness, ha completato l’ultimo trimestre del 2021 con un’altra stagione di forte e costante crescita, e si è classificata ai primi cinque posti nelle spedizioni globali di orologi per adulti secondo i nuovi dati del Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker dell’International Data Corporation (IDC).

Nel corso del 2021 Amazfit e Zepp, i principali marchi di Zepp Health, hanno raggiunto un tasso di crescita delle spedizioni più rapido rispetto a quello complessivo globale, con oltre 6,81 milioni di orologi per adulti spediti in tutto il mondo.

Le performance globali dell’azienda si sono rivelate costantemente straordinarie nell’ultimo trimestre del 2021, mantenendosi al primo posto in Brasile, raggiungendo il primo posto in Turchia, e continuando a classificarsi al secondo posto in Italia, Spagna, Repubblica Ceca e Indonesia.

“Stiamo assistendo a una crescita straordinaria da parte di aziende come ad esempio Zepp Health, che stanno guadagnando quote di mercato grazie al fatto che marchi di orologi ad esse connessi come Amazfit e Zepp propongono ai consumatori un’ampia varietà di smartwatch che offrono loro la possibilità di scegliere il modello migliore per soddisfare le loro esigenze in fatto di salute, fitness e lifestyle”, ha dichiarato Jitesh Ubrani, Research Manager, Worldwide Mobile Device tracker, IDC.

Commentando questo risultato, Wayne Huang, CEO di Zepp Health, ha dichiarato: “Il nostro posizionamento dimostra l’impegno di Zepp Health volto a sfruttare il potere della tecnologia per consentire alle persone di condurre una vita più sana. Siamo grati per questo riconoscimento e continuiamo a concentrarci sulla fornitura di soluzioni smart indossabili connesse, basate sull’innovazione incentrata sull’uomo”.

Incoraggiando gli utenti a vivere le loro passioni e a esprimere liberamente il loro spirito attivo, Amazfit, il premiato marchio di Zepp Health, offre una serie di wearable pensati per l’uso quotidiano e gli sport all’aria aperta. Tra i 50 modelli principali presenti sui mercati al di fuori della Cina continentale, 11 fanno parte del marchio Amazfit, tra cui la serie Amazfit GTR 3 e GTS 3 e Amazfit T-Rex Pro, di fascia elevata per attività all’aria aperta.

Il marchio di smartwatch premium Zepp è specializzato nella realizzazione di modelli professionali ed eleganti, che utilizzano tecnologie avanzate di analisi dei dati per offrire una conoscenza completa, dettagliata e precisa dei parametri di salute degli utenti.

La piattaforma di gestione della salute digitale di Zepp Health, insieme ai suoi SO Zepp, app Zepp e app Zepp Life, è utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo.

Informazioni su Zepp Health

Zepp Health, leader globale nel settore dei dispositivi smart indossabili e della tecnologia dedicata alla salute, consente agli utenti di vivere una vita più sana ottimizzandone il percorso di salute e fitness attraverso i suoi principali marchi di consumo, Amazfit e Zepp.

Grazie alla sua piattaforma proprietaria di gestione digitale della salute, che include il SO Zepp, AI Chips, sensori biometrici e algoritmi di dati, Zepp Health offre informazioni e linee guida utili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per aiutare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi di benessere.

L’azienda ha inoltre applicato le proprie competenze in materia di intelligenza artificiale alle tecnologie emergenti di imaging medico industriale e fornisce funzionalità analitiche e big data per supportare gli operatori in campo medico e diagnostico.

Zepp Health ha spedito fino a oggi più di 200 milioni di dispositivi e i suoi prodotti sono disponibili in oltre 90 Paesi. Fondata nel 2013 come Huami Corp., l’azienda ha modificato la sua ragione sociale in Zepp Health nel febbraio 2021. Zepp Health conta 1.300 collaboratori e uffici in Nord America, EMEA e APAC. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.zepphealth.com



Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1772080/Italian.jpg