MotoGp Qatar 2022, le qualifiche: Martin in pole

(Adnkronos) – Fatta la prima fila del MotoGp del Qatar e due Ducati ai primi due posti per aprire il Motomondiale 2022. Jorge Martin con la Ducati del Team Pramac è in pole davanti alla Ducati del team Gresini di Enea Bastianini. Terzo Marc Marquez su Honda. Martin ha girato in 1’53”011 staccando Bastianini di 0”147 e Marquez di 0”272. Jack Miller, con un’altra moto della casa di Borgo Panigale, è quarto in griglia dopo aver chiuso le qualifiche a 0”287 dalla pole. Quinta posizione per l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro. Delude Francesco Bagnaia, che in sella alla sua Ducati non va oltre il nono tempo.