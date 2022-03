Monica Setta: ecco il suo nuovo libro

Italia, domani. Economia, famiglia e conflitti. Il futuro (felice) spiegato ai figli è il titolo del nuovo libro di Monica Setta (Rai Libri) disponibile da oggi.

Pubblicazione che arriva dopo i due successi del 2021, Quadrare i conti. Manuale di economia per le famiglie e Il Presidente. La nuova Italia di Draghi.

La pandemia ha cambiato il mondo.

E la guerra in Ucraina, scoppiata il 24 febbraio scorso alle 4 ora italiana, con l’invasione del Paese da parte delle truppe del leader russo Vladimir Putin, ha messo ancor più a rischio la pace e la sicurezza di tutti noi.

Le relazioni, il lavoro, la visione del futuro: tutto si è profondamente modificato, quasi in tempo reale, sotto gli occhi dei nostri figli che per due anni hanno vissuto il virus dalla stanza di casa senza abbracci, con molta didattica a distanza (DAD) e oggi osservano, sconcertati, gli sviluppi quotidiani di questa nuova guerra.

Oltre al Covid e al conflitto in Ucraina, per noi europei è arrivato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che è destinato a disegnare, comunque, un nuovo sistema Paese Italia.

Monica Setta, giornalista e conduttrice Rai, narra, attraverso le storie dei ragazzi e le testimonianze esclusive di ministri del governo Draghi e di leader politici, il destino di una nazione in bilico tra pandemia, guerra e rinascita, tracciando il profilo di una generazione che sta cercando un modo diverso di confrontarsi con i valori e il mondo degli adulti.

È la generazione della pandemia e delle guerre che la Setta porta in Tv su Rai 2 ogni sabato con la sua trasmissione “Generazione Zeta. Storie dei nostri figli”, per dare un messaggio di speranza. Perché, malgrado le emergenze, i conflitti e le enormi incertezze, i nostri ragazzi conservano qualcosa di molto importante: la fiducia nei valori essenziali come l’amore, la condivisione e la solidarietà.