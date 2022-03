Monica Setta, fiori d’arancio in vista?

L’indiscrezione gira con insistenza da settimane. Da quando Monica Setta, conduttrice di Uno mattina un famiglia su Rai 1, é stata vista uscire da un negozio di abiti da sposa in pieno centro a Roma.

Pare che la giornalista, prossima al debutto con il nuovo programma su Rai 2 Generazione Zeta dal 26 marzo, per 6 puntate, abbia fissato le nozze per fine giugno in Puglia. Con ogni probabilità si tratterebbe del 28 giugno secondo alcune indiscrezioni raccolte.

Per Monica sarebbero le seconde, visto che la prima volta si é sposata il 2 giugno 1995 a Roma. Ha divorziato dal giornalista Giuliano Torlontano, da cui ha avuto la figlia Gaia, nel 2015.