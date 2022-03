Misurazione della pressione arteriosa: dalle origini ad oggi

Lo sfigmomanometro è uno strumento di precisione utilizzato nella per misurare la pressione del sangue. Possiamo trovare un primo esempio di questo strumento intorno alla metà del 1700.

Il reverendo Stephen Hales, nato il 17settembre 1677 nel villaggio di Bekesbourne, nel Kent fu il primo che nel 1773 abbozzò una prima lettura della pressione del sangue. Durante la sua attività come curato ebbe modo di approfondire e portare avanti i suoi interessi scientifici e fu proprio grazie a questo interesse che ebbe modo di condurre i primi esperimenti sulla pressione. La sua sperimentazione era basata sull’utilizzo di un piccolo condotto vuoto all’interno e realizzato in vetro che egli inserì in una vena di un cavallo. Questo metodo era basato su una pratica piuttosto invasiva e pur sempre molto approssimativa. Si dovette aspettare circa un secolo per avere notizia di rilevazioni della pressione sanguigna di maggiore precisione e con tecniche meno traumatiche quando, cioè, si arrivò alla messa a punto di uno strumento molto simile e precursore dell’attuale sfigmomanometro

Alcuni anni dopo, più precisamente nel 1896, è ad opera di un altro medico, Scipione Riva Rocci che la sperimentazione si affina ancora di più. Grazie agli studi sempre più approfonditi di Riva Rocci si arriva alla nascita del vero precursore dello sfigmomanometro. Gli scritti e gli appunti scientifici di Riva Rocci sono contornati da numerosi disegni e grafici che illustrano e spiegano il comportamento dei fluidi. L’approccio di Riva Rocci è prettamente fisico-teorico. Si tratta di studi e metodi che rispecchiano e si ispirano a molti concetti e principi del mondo idraulico. Più tardi e sempre annotando ogni evoluzione dei suoi studi ed esperimenti in modo dettagliato Riva Rocci spiegherà il concetto di pressione arteriosa.

I suoi scritti terminano con presentazione e descrizione dello sfigmomanometro a mercurio. Egli scrive che il suo dispositivo era in grado di valutare quantitativamente con maggiore precisione scientifica i sintomi, di una anomala pressione sanguigna. Per la prima volta i dati riscontrati venivano approcciati per arrivare alla cura e indagare le cause e prognosi delle malattie dell’uomo.

E’ la prima volta, quindi, che ci troviamo di fronte ad un’analisi che si spinge oltre la mera osservazione dei fatti, ma vuole essere anche l’impulso alle fasi successive collegate alla cura della malattia.

Questo medico italiano era stato quindi capace di sviluppare uno strumento molto preciso e di piccolo ingombro: un aspetto basilare che lo rendeva idoneo e di facile utilizzo anche nelle prestazioni domiciliari. Si trattò dunque di una scoperta che non aveva pari. Nel breve periodo questo strumento diventò apprezzato e quindi utilizzato dai medici di tutta Europa fino oltreoceano ossia negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

SCIPIONE RIVA RICCI

Scipione Riva Rocci (1863 – 1937) era nato ad Almese, in provincia di Torino. Qui egli aveva compiuto i suoi studi di medicina fino a laurearsi in questa disciplina nel 1888. Riva Rocci consegui anche una specializzazione in medicina interna e poi anche in pediatria. La sua carriera in campo medico avanzò negli anni e proseguì anche in ambito universitario: ebbe infatti l’occasione di essere docente in alcuni atenei universitari.

Riva Rocci è ricordato come medico e studioso costantemente dedito e completamente immerso nella ricerca del benessere del malato. Egli non volle mai lucrare sulla sua attività. e A testimonianza di questo possiamo ricordare che Riva Rocci decise volontariamente di non brevettare la sua invenzione: voleva infatti impedire che vi fossero sfruttamenti commerciali.

Nell’ultimo secolo lo strumento è stato oggetto di ulteriori studi e ricerche, fino ad arrivare alla nuova generazione di sfigmomanometri di tipo elettronico, ma con il principio base di mantenere la semplicità d’uso, l’immediatezza del risultato e il suo facile trasporto.

LO SFIGMOMANOMETRO OGGI

Il perfezionamento degli strumenti di diagnostica è oggi alla base dell’ingegnerizzazione dei dispositivi elettromedicali.

Ci sono tre principali tipi di sfigmomanometri oggi, tra cui il mercurio, aneroide (utilizzando la pressione dell’aria) e digitale elettronico.

L’attività di ricerca&sviluppo per la strumentazione elettromedicale moderna è tutta concentrata nell’investigare e proporre apparecchiature sempre più portatili in modo da poter trovare facile impiego anche nell’ambiente domestico, ambulatoriale. Questi dispositivi devono essere anche friendly-user tanto nel saperli utilizzare quanto nel saper leggere e interpretare correttamente le informazioni trasmesse.

Sono anche molto diffusi i misuratori di pressione in grado di archiviare e richiamare un doppio utilizzatore: memorizzare, cioè, i dati di più di un utente in modo separato e continuo.Sono quindi stati fatti enormi passi avanti. Se confrontiamo i primi prototipi di misuratori di pressione con i sistemi di oggi come quelli a marchio Prontex , è evidente come le attività di ricerca&sviluppo in questo ambito non si siano mai arrestate. Gli eventi recenti come la pandemia Covid 19 possono anche avere una lettura dei fatti non solo in chiave drammatica. È proprio lo stato di emergenza e di necessità che ha fatto da motore per lo sviluppo di nuovi metodi e strumenti che potessero essere utilizzati in modo sempre più semplice, preciso e più diffuso.