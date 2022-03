Miami Open 2022, Sinner vola agli ottavi di finale

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha staccato il pass per gli ottavi di finale del “Miami Open”, secondo Atp Masters 1000 stagionale in corso sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium in Florida. Il ventenne di Sesto Pusteria, n.11 del ranking e 9 del seeding, ha battuto 5-7 7-5 7-5, al termine di una battaglia di quasi tre ore e un quarto, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.19 del ranking e 17 del seeding, al quale ha annullato ben cinque match-point. E’ la terza volta quest’anno che vince dopo aver annullato match-point, la seconda in questo torneo, la sesta in carriera. Negli ottavi Sinner troverà dall’altra parte della rete l’australiano Nick Kyrgios, mai affrontato in carriera.