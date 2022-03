Mercedes-Benz CLE: non solo coupé e cabriolet

In arrivo l’anno prossimo, la nuova Mercedes-Benz CLE sarà disponibile non solo nelle varianti coupé e cabriolet. Infatti, non sostituirà solo le varie Classe C Coupé, Classe C Cabrio, Classe E Coupé e Classe E Cabrio, ma anche la Mercedes-Benz CLS.

Attesa non prima del 2024, la variante berlina coupé a quattro porte della Mercedes-Benz CLE potrebbe essere proposta con la specifica denominazione 4-Door Coupé. Inoltre, dovrebbe essere dotata del sistema a quattro ruote sterzanti, destinato anche alle sportive CLE Coupé e CLE Cabrio.

La gamma della nuova Mercedes-Benz CLE 4-Door Coupé comprenderà anche le versioni CLE300e, CLE400e e CLE300de a propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Equipaggiata con il motore elettrico EQ Power da 136 CV di potenza e 440 Nm di coppia massima, sarà accreditata dell’autonomia massima di circa 100 km nella modalità di guida elettrica grazie al pacco delle batterie da 25,4 kWh. Il top di gamma, invece, sarà rappresentato dalla sportiva declinazione CLE63S E-Performance firmata Mercedes-AMG da 653 CV di potenza complessiva.