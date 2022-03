Mercedes-Benz CLE: la futura sportiva per la Casa della Stella

L’anno prossimo debutterà la nuova Mercedes-Benz CLE, inedita sportiva che rappresenterà l’erede della storica CLK. Lunga esattamente 476 centimetri, sarà riconoscibile esteticamente per lo stile in linea con la roadster Mercedes-AMG SL.

Inizialmente, la futura Mercedes-Benz CLE sarà disponibile nella variante coupé, in sostituzione delle attuali Classe C Coupé e Classe E Coupé. Successivamente, invece, sarà proposta anche come Mercedes-Benz CLE Cabrio per sostituire la Classe C Cabrio, nonché la Classe E Cabrio.

Il top di gamma sarà rappresentato dalla Mercedes-AMG CLE in chiave sportiva, con tre differenti declinazioni. Infatti, sarà prevista la versione CLE43 con il motore 2.0 Turbo a benzina da 449 CV di potenza, affiancate dalle configurazioni CLE53 e CLE63 a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 578 CV e 653 CV di potenza complessiva.