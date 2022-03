Mercedes-AMG SL: in arrivo le versioni SL43 ed SL45

La gamma della nuova Mercedes-AMG SL non resterà limitata alle attuali declinazioni SL55 ed SL63, equipaggiate con il motore a benzina 4.0 V8 biturbo da 476 CV e 585 CV di potenza. Infatti, sono allo studio anche le future versioni SL43 ed SL45.

Per entrambe è previsto il propulsore a benzina 2.0 Turbo a quattro cilindri, accreditato della potenza di 390 CV per la nuova Mercedes-AMG SL43 e 449 CV per la declinazione SL45. Quest’ultima, inoltre, sarà dotata anche della tecnologia Mild Hybrid da 48V con l’unità elettrica EQ Boost.

Tuttavia, la gamma della nuova Mercedes-AMG SL dovrebbe essere ampliata anche con la versione SL63S da 639 CV di potenza. Infine, sarà proposta anche nella configurazione E-Performance a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, con le declinazioni SL65 da 653 CV ed SL73 da 843 CV di potenza complessiva.