Matrimonio, uomo: i colori da indossare nel 2022

Matrimonio: i colori da indossare nel 2022. Gli abiti da uomo in colori vivaci sono una tendenza che non puoi lasciarti sfuggire, sia se sei lo sposo, il testimone o l’invitato.

La scelta dell’abito giusto deve tener conto di diverse variabili: la location, la stagione, il momento della giornata, il dress code.

Non sai da dove iniziare? Ecco alcuni consigli di Hockerty per non sbagliare!

Matrimonio di giorno o di sera?

La cerimonia è prevista in mattinata o primo pomeriggio? I toni dell’azzurro sono perfetti. Sono colorazioni classiche e senza tempo, perfetti per i matrimoni più eleganti, ma si prestano bene anche per chi preferisce uno stile più rilassato.

Per lo sposo, il tight è la soluzione da preferire se la cerimonia è formale, ma comunque entro le ore diciotto.

Il galateo impone che se lo sposo opta per il tight dovranno farlo anche i fratelli, il padre dello sposo e i testimoni di entrambi. In questo caso, il dress prevede giacca a coda di colore grigio scuro o nero, abbinata a pantaloni dello stesso tono, gilet a cinque bottoni monopetto.

Per una cerimonia serale, meglio preferire le tonalità di blu o del grigio e tessuti in lana e seta nelle tonalità.

Per lo sposo è sempre bene indossare il gilet e, ricordate, il numero dei bottoni aumenta in base al grado di serietà della cerimonia.

Per gli ospiti, invece, via libera anche allo smoking a patto che il ricevimento si svolga dopo il tramonto in poi e venga abbinato a papillon e scarpe in vernice.

Location

La cerimonia sarà all’aria aperta con uno stile boho o il pranzo si celebrerà in un ristorante di classe?

Questo non solo serve come linea guida per il modello, ma anche per i colori. In linea di massima, anche nelle location più eleganti, per gli invitati è sempre meglio evitare il gilet, tipicamente un accessorio riservato allo sposo.

Un matrimonio in spiaggia, lo sposo ha la possibilità di optare per abiti meno importanti: un tre pezzi in lino o in lino misto cotone è la soluzione migliore. Gli invitati, invece, hanno a disposizione una vasta gamma di tonalità pastello e fibre naturali.

Per le location più eleganti, invece, la scelta migliore è un completo a tre bottoni, doppio spacco posteriore, tre bottoni sui polsini e tasche a filetto. Via libera al classico smoking per gli invitati o a completi monocolore, come verdone, borgogna, bordeaux.

Il tema

La celebrazione ha un tema particolare? Se sì, è bene seguirlo.

Negli ultimi anni un trend sono i matrimoni “green”, attenti per l’ambiente. Oltre a decorazioni, bomboniere, menu a km zero, un #matrimonio totalmente eco-friendly si rispecchia anche in abiti sartoriali e in fibre naturali. Al contrario, le cerimonie dal fascino hollywoodiano saranno ricche di colori accesi e vibranti. L’argento a tutte le sfumature del rosso (comprese le varianti più calde del prugna e del porpora) sono perfette per festeggiamenti glamour.