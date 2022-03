Mary Kay Inc. festeggia la Giornata internazionale delle foreste e la Giornata mondiale degli alberi con una relazione che descrive in termini particolareggiati la sua fruttuosa collaborazione con la Arbor Day Foundation

Il marchio ha piantato ad oggi più di 1,2 milioni di alberi in diverse regioni del mondo

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Gli alberi apportano numerosi benefici. Sulla scia della Giornata internazionale delle foreste e della Giornata mondiale degli alberi, Mary Kay Inc., leader mondiale nella promozione della responsabilità sociale d’impresa e della sostenibilità, ha pubblicato una relazione in cui viene illustrata in dettaglio la sua duratura collaborazione con l’Arbor Day Foundation. Mary Kay Inc. e Arbor Day Foundation hanno piantato, nell’ambito di iniziative congiunte, più di 1,2 milioni di alberi in diverse regioni del pianeta esercitando un impatto misurabile sul cambiamento climatico, sulle emissioni di CO2 e sulla riforestazione.





“ Circa 18 milioni di acri (7.280.000 di ettari) di alberi vanno persi ogni anno a livello globale”, ha dichiarato Deborah Gibbins, direttrice operativa presso Mary Kay Inc. “ A causa di incendi dilaganti, insetti, malattie, cambiamenti climatici e altro ancora, la riforestazione è una necessità urgente. Mary Kay opera in mercati di tutto il mondo, dobbiamo pertanto fare il possibile per proteggerlo. La nostra collaborazione con Arbor Day Foundation ci consente di creare un futuro più sostenibile per le generazioni a venire”.

L’ultima relazione sugli alberi a cura di Mary Kay, accessibile tramite il link indicato di seguito su MaryKayGlobal.com, descrive nel dettaglio i tre benefici a effetto cumulativo associati alla piantumazione di alberi conseguiti attraverso gli sforzi collaborativi attuati sino a ora.

Carbonio: la piantumazione, la protezione e la gestione degli alberi favoriscono l’assorbimento di carbonio. Man mano che gli alberi crescono il carbonio viene rimosso dall’atmosfera e assorbito nei tronchi, nelle radici e nei rami. Tonnellate metriche di CO2 sequestrate a oggi: 1.018.021

la piantumazione, la protezione e la gestione degli alberi favoriscono l’assorbimento di carbonio. Man mano che gli alberi crescono il carbonio viene rimosso dall’atmosfera e assorbito nei tronchi, nelle radici e nei rami. Risorse idriche: gli alberi e le foreste svolgono un ruolo essenziale per quanto concerne la quantità e la qualità delle risorse idriche. Foreste e alberi sani riducono l’erosione del suolo, filtrano le acque piovane e l’acqua usata per l’irrigazione agricola, migliorano il tasso di infiltrazione dell’acqua piovana e riducono il deflusso superficiale Deflusso delle acque evitato in galloni: 81.902.445 (310.000.000 di litri), sufficiente a fornire acqua pulita a 930.710 persone

gli alberi e le foreste svolgono un ruolo essenziale per quanto concerne la quantità e la qualità delle risorse idriche. Foreste e alberi sani riducono l’erosione del suolo, filtrano le acque piovane e l’acqua usata per l’irrigazione agricola, migliorano il tasso di infiltrazione dell’acqua piovana e riducono il deflusso superficiale Aria: gli alberi producono l’ossigeno che respiriamo. Gli alberi rimuovono inoltre l’inquinamento atmosferico abbassando la temperatura dell’aria, rilasciando acqua nell’atmosfera e filtrando il particolato. Tonnellate di inquinanti atmosferici rimossi: 4.236

gli alberi producono l’ossigeno che respiriamo. Gli alberi rimuovono inoltre l’inquinamento atmosferico abbassando la temperatura dell’aria, rilasciando acqua nell’atmosfera e filtrando il particolato.

Nel 2021 Mary Kay Inc. ha portato a termine, in collaborazione con Arbor Day Foundation, sei importanti progetti di piantumazione. Essi sono:

7.000 alberi nell’ambito del progetto per la ripresa dagli incendi nelle zone indigene del Brasile

26.496 alberi nella Valle del Mississippi

49.004 alberi presso la base dell’aeronautica militare degli Stati Uniti di Tyndall in Florida

7.500 alberi nella provincia cinese di Gansu e nelle foreste della Mongolia interna

5.000 alberi a Cajamarca e nella foresta amazzonica del Perù

5.000 alberi nelle foreste di ripopolamento di insetti in Germania.

Nel 2022 Mary Kay intende piantare altri alberi in Cina, in Brasile, nel Madagascar e in Florida.

Oltre a collaborare con Arbor Day Foundation, Mary Kay ha funto da produttore esecutivo di Forest of Hope, un documentario sulla lotta per salvare il nostro pianeta dalle minacce imminenti poste dal cambiamento climatico e da comportamenti umani distruttivi. In collaborazione con Media One e Nature Conversancy, Mary Kay ha visitato Monterrey, in Messico, per accendere i riflettori su un gruppo di imprenditrici impegnate nel ripristino di ecosistemi e specie di alberi locali. Il documentario è uscito nel 2021 e verrà proposto in occasione di diversi festival cinematografici che si terranno prossimamente.

Per visualizzare la versione integrale della relazione a cura di Mary Kay Inc./Arbor Day Foundation, fai clic qui.

Informazioni su Mary Kay Inc.

Tra le prime persone a lottare contro le discriminazioni, Mary Kay Ash fondò la sua azienda di prodotti di bellezza nel 1963 con un obiettivo: migliorare la vita delle donne. Quel sogno si è trasformato in una società da svariati miliardi di dollari, con una forza lavoro che conta milioni di collaboratori autonomi in quasi 40 Paesi. In quanto società fautrice dell’imprenditorialità, Mary Kay si impegna per aiutare le donne nel proprio percorso di indipendenza economica attraverso l’educazione, l’affiancamento, il sostegno, la creazione di reti e l’innovazione. Mary Kay investe con passione nella scienza che si cela dietro la bellezza, realizzando prodotti per la cura della pelle, cosmetici pigmentati, integratori alimentari e profumi all’avanguardia. Mary Kay crede che sia necessario migliorare la vita oggi per un domani sostenibile, collaborare con organizzazioni di tutto il mondo per promuovere l’eccellenza imprenditoriale, sostenere la ricerca sul cancro, favorire la parità di genere, proteggere le vittime di abusi domestici, abbellire le nostre comunità e incoraggiare i bambini a vivere i propri sogni. Scopri di più su marykayglobal.com, trovaci su Facebook, Instagram e LinkedIn o seguici su Twitter.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Mary Kay Inc. – Comunicazioni aziendali



marykay.com/newsroom



972.687.5332 o media@mkcorp.com