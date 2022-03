Perché la strategia Martingala alla roulette non funziona

Una strategia di scommessa comunemente usata, la Martingala, è facilmente applicabile a quasi tutti i giochi di casinò, tuttavia venga principalmente usata alla Roulette. Poiché la Roulette è un gioco di numeri, molte strategie di scommessa richiedono una buona conoscenza della matematica. Ma non tutti sono in grado di comprendere la logica della matematica. La Martingala è, d’altra parte, una strategia semplice e diretta che la rende la scelta perfetta per molti scommettitori, e specialmente per i principianti.

Nel seguente articolo, ci concentreremo sulla strategia Martingala e spiegheremo perché, nonostante il suo successo teorico, la strategia non ha successo nella pratica.

Come applicare la strategia Martingala

In sostanza, la Martingala funziona così: un giocatore fa una scommessa di una data unità, piazzata sulle scommesse esterne – pari/dispari, rosso/nero, ecc., che produce un payout di 1:1. Se perde, il giocatore continua scommettendo di nuovo lo stesso importo. Se perde ancora, però, continua raddoppiando la scommessa iniziale; questa prassi continua finché il giocatore non vince di nuovo. Quando ciò accade, si ritorna all’importo della scommessa iniziale.

In teoria, questa è una grande strategia, dato che i numeri prima o poi verranno fuori. In pratica, tuttavia, ci sono diverse cose che rendono la Martingala praticamente impraticabile.

Il modo perfetto per perdere soldi

La Martingala può essere considerata come il modo ideale per i giocatori di roulette al fine di perdere tutti i loro soldi. Per cominciare, considera il seguente schema di scommesse: 1,2,3,8,16,32, ecc. – Questo è l’aspetto dello schema di scommesse di un giocatore perdente che usa la strategia Martingala. Per dirla in modo semplice, con poche perdite, dovrai piazzare delle scommesse enormi, raggiungendo così rapidamente la dimensione massima della scommessa al tavolo.

I tavoli da roulette hanno un limite minimo di scommessa e un limite massimo – questi due costituiscono il limite del tavolo. La dimensione minima della scommessa è usata per creare abbastanza varietà all’interno dello stabilimento in modo da rivolgersi a giocatori con bankroll di diverse dimensioni. I limiti massimi, d’altra parte, sono posti in modo che gli operatori possano proteggersi dai giocatori ricchi e fortunati.

In conclusione, usando la Martingala, raggiungerai rapidamente la dimensione massima della scommessa ad un tavolo. E questo è il motivo principale per cui la strategia è virtualmente inefficiente.

Funzionerebbe con dei limiti di scommessa?

Supponiamo che i casinò non utilizzino i limiti del tavolo. Anche in questo caso, la strategia Martingala sarà inefficace, perché i limiti del tavolo non sono l’unico problema: la dimensione del bankroll è altrettanto importante.

Quindi, il sistema Martingala continuerà a far fallire i giocatori anche se non ci fossero limiti di puntata. Perché, dopo poche perdite, i giocatori dovranno piazzare scommesse enormi per continuare ad usare la strategia, riducendo così drammaticamente la dimensione del loro bankroll.

Ma, se immaginiamo che non ci siano limiti di scommessa e che si sia in possesso di un bankroll illimitato, allora la strategia Martingala sarà una strategia di scommessa redditizia.

Perché la Martingala non funziona?

Il problema della strategia Martingala è che un solo colpo perdente è sufficiente a distruggere il tuo intero bankroll. Mentre il sistema funziona perfettamente in teoria, in pratica il suo successo è impedito da due elementi fondamentali – i limiti del tavolo e il bankroll.

Infine, la Martingala non funziona perché non migliora le probabilità dei giocatori. Come forse sai, le probabilità di vincita nella roulette sono circa del 48,65%, ma il payout è solo 1:1. Inoltre, le probabilità non cambiano in accordo con la dimensione della scommessa. Pertanto, la vincita è sempre inferiore alle probabilità.

L’illusione, spiegata

Sembra perfettamente logico piazzare scommesse più grandi per coprire le tue perdite. Infatti, se sei alle prime armi con la roulette, è probabile che compensare le perdite sia esattamente quello che fai per ottenere un profitto sostanziale. Ma devi ricordare una cosa: credere che aumentare la dimensione della scommessa ti aiuterà a vincere non è raccomandabile se vuoi ottenere un profitto.

Prima di tutto, devi ricordare che ogni giro alla roulette è indipendente da quello precedente, così come da quello successivo. Questo, insieme al fatto che le probabilità di vincita non cambiano in base alla quantità di denaro che si scommette, dovrebbe essere sufficiente per capire perché la Martingala alla fine non funziona.

Prendendo in considerazione quanto detto sopra, possiamo dedurre che non importa se piazzi 10 o 1000 scommesse – le tue probabilità di vincita rimarranno le stesse. Essenzialmente, usando la strategia Martingala, non fai altro che aumentare drasticamente la dimensione delle scommesse che piazzi.

Tutto sommato, la strategia Martingala è una delle strategie di scommessa alla roulette più comunemente usate, e anche una delle più fallimentari. Per dirla semplicemente, mentre funziona bene in teoria, ci sono troppi difetti perché la strategia Martingala possa avere successo in pratica.