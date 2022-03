Marsa Alam tra mare e cultura

Marsa Alam è un’incantevole località situata in Egitto e precisamente lungo la costa occidentale dove il deserto orientale incontra il Mar Rosso. Con un clima mite quasi tutto l’anno, Marsa Alam è davvero una destinazione da considerare poiché consente di combinare una vacanza rilassata tra mare, natura e cultura.

Esplorare il deserto in quad

In occasione di una vacanza a Marsa Alam non c’è modo migliore per esplorare il deserto che in un tour in quad al tramonto. Questa escursione permette di trascorrere alcune ore alla scoperta del bellissimo paesaggio del deserto con una guida esperta. Si tratta tra l’altro di un’esperienza a dir poco perfetta, poiché offre l’opportunità di conoscere tradizioni e culture locali.

Tra il Mar Rosso e il deserto c’è infatti la Valle dei Beduini ossia dei nomadi che vagano per i deserti dell’Egitto e vivono in tende fatte di tronchi di palme. Poco prima che il sole tramonti, si può poi tornare lentamente verso il Mar Rosso. Questa parte del tour di un giorno è una delle preferite dai tanti turisti che ogni anno affollano le splendide località del suddetto bacino idrico, quindi si tratta di un momento magico che vale la pena vivere almeno una volta nella vita.

Mare e deserto a Marsa Alam

A Marsa Alam è possibile nuotare, fare snorkeling e tuffarsi negli splendidi e limpidi fondali del Mar Rosso, e se si è fortunati anche vedere delfini e lamantini. A parte questo rilassante soggiorno, c’è tuttavia la possibilità di rendere la vacanza ancora più interessante dal punto di vista culturale, optando ad esempio per una visita alla città di Assuan nel sud dell’Egitto. In questa località si possono scoprire alcune attrazioni tra cui il tempio di Iside, i famosi templi di Abu Simbel e il Museo nubiano.

Inoltre c’è da esplorare l’affascinante contesto naturale che circonda Assuan e che si trova in uno dei luoghi più belli lungo il fiume Nilo che si presenta con rocce di granito e con palme e piante tropicali. Nel corso della gita si imparerà a conoscere a fondo la popolazione nubiana nonché cavalcare su un cammello nel deserto, navigare sul Nilo e fare una gita in bicicletta o a piedi con una guida locale. In sintesi possiamo dunque asserire che optare per Marsa Alam e dintorni significa ottenere una combinazione di cultura e sole di una parte unica e suggestiva dell’Egitto.

A margine va altresì aggiunto che in occasione di un soggiorno in questa splendida località del mar Rosso, è possibile anche optare per una giornata di shopping nella storica città di El Quseir con il suo forte ottomano e molti piccoli negozi e bazar. La località è situata a breve distanza in auto (da 20 minuti a un’ora e mezza) a seconda di dove si trova la struttura ricettiva scelta.