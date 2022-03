Marcell Jacobs vola in finale nei 60 metri

(Adnkronos) –

Marcell Jacobs approda in scioltezza alle finali nei 60 metri ai Mondiali di Belgrado. L’azzurro ha vinto la sua batteria delle semifinali, 6″45 il tempo fatto registrare dall’azzurro. “E adesso andiamo in finale per divertirci” ha detto Jacobs dopo la vittoria. “Il campione olimpico – scrive la Fidal – firma il record italiano con 6.45, migliorando di due centesimi il tempo realizzato lo scorso anno a Torun, e si qualifica per la finale mondiale delle ore 21.20 con il primo tempo delle semifinali e il miglior crono mondiale dell’anno, pareggiando il 6.45 di Christian Coleman corso a fine febbraio”.

“Proprio Coleman è uno dei rivali più pericolosi per la medaglia d’oro: lo statunitense primatista del mondo vince la propria semifinale con 6.51, stesso tempo anche per l’altro americano Marvin Bracy che stamattina era sfrecciato in 6.46 in batteria. L’Italia torna nella finale dei 60 ai Mondiali indoor dopo 18 anni: l’ultimo era stato Simone Collio a Budapest nel 2004. E proprio a Budapest, nel 1989, un azzurro ha vinto l’ultima medaglia mondiale nei 60: il bronzo di Pierfrancesco Pavoni”.