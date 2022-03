Luoghi sacri e pellegrinaggio, il turismo religioso e i posti da visitare

Il turismo religioso è una nuova forma di viaggio, interessante e ricca di spunti per arricchire l’anima. Non è dedicato solo alle persone religiose ma a tutti coloro che desiderano conoscere, vedere posti sacri e tuffarsi in una storia diversa dal solito.

La fede incontra la curiosità, con la possibilità di conoscere nuovi luoghi e popoli con tradizioni diverse. Ogni anno i pellegrini si muovono in massa, intraprendono viaggi faticosi e cammini che accompagnano per mano al Santo di riferimento. Se si mette a confronto il turismo religioso di ieri con quello di oggi, la rivoluzione è stata sostanziale. Non solo, i tour sono organizzati e il processo si è modernizzato così da permettere a tutti di raggiungere i maggiori luoghi sacri nel mondo.

Dove andare per intraprendere il turismo religioso e dar vita al pellegrinaggio nel mondo? Scopriamolo insieme.

Pellegrinaggio e turismo religioso, dove andare?

Il turismo religioso oggi è diverso, innovativo e studiato per una scoperta a 360°. Il pellegrinaggio ha una storia antica e non è mai andato a scemare nel tempo, rafforzandosi e coinvolgendo anche persone non religiose o fedeli.

Arricchire la propria conoscenza personale, viaggiare in posti particolari e scoprire una storia inedita è un qualcosa che va ben oltre al viaggio per divertimento. Tra i luoghi più amati e da vedere almeno una volta nella vita si consiglia:

Pellegrinaggio a Lourdes

Lourdes è il santuario maggiormente visitato e amato dai pellegrini a livello internazionale. Questo è un luogo religioso per eccellenza, dove la natura incontra la fede e la tradizione. Chi intraprende questo viaggio potrà godere di panorami bellissimi, cappelle immerse in un verde selvaggio sino a conoscere le Grotte Massabielle. In questo luogo la Vergine è apparsa per la prima volta nel 1858, davanti agli occhi di Bernadette.

Notre Dame di Lourdes è il complesso religioso composto da tre chiese meravigliose, comprendendo la Basilica del Rosario – la Basilica Superiore e la Basilica sotterranea di San Pio X.

Pellegrinaggio a Santiago de Compostela

È uno dei pellegrinaggi più famosi, proprio perché mette insieme il turismo religioso con un viaggio a piedi sorprendente. I percorsi per raggiungere il Santuario passano dalla Francia alla Spagna, oggi Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO.

La tomba di San Giacomo II è custodita all’interno della Cattedrale di Santiago de Compostela, fondata nel 1705. Non solo per i fedeli, questo è un viaggio da intraprendere per chi ama le architetture – le lunghe passeggiate e la conoscenza di popolazioni diverse.

Pellegrinaggio a Medjugorje

Un luogo marino e cattolico che coinvolge tantissime persone ogni anno. Sei ragazzi il 24 giugno 1981 hanno affermato di aver visto la Madonna, ciclicamente sulla collina di Podbrdo in Bosnia Erzegovina.

I ragazzi erano di età compresa tra i 10 e i 16 anni, rivelando che la Vergine si è presentata come La Regina della Pace. Per organizzare un viaggio alla scoperta della storia e del posto, meglio valutare le cose da sapere prima di affrontare un viaggio a Medjugorie.

Pellegrinaggio a Loreto

Ci spostiamo in Italia, in uno dei luoghi di pellegrinaggio più famosi nel mondo. A Loreto, in provincia di Ancona nelle Marche, viene ospitata la Basilica della Santa Casa: per il mondo cattolico questo è un posto mistico e altamente religioso. Oltre ad essere una struttura architettonica unica, custodisce anche la Sacra Casa di Nazareth ovvero il luogo dove la Vergine Maria sarebbe nata e cresciuta.