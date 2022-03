L’MMORPG fantasy gratuito Mabinogi celebra il suo 14° anniversario il 27 marzo!

Nella celebrazione rientrano eventi speciali, quest e premi

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Oggi il prestigioso editore di giochi Nexon ha annunciato che il suo mitico MMORPG fantasy gratuito Mabinogi festeggerà il suo 14° anniversario il 27 marzo. I giocatori potranno impegnarsi in bonus celebrativi e attività per l’anniversario del gioco fino al 14 aprile. Come parte degli sforzi attuati per il miglioramento continuo della qualità di vita, Mabinogi unirà anche i server il 14 aprile per permettere a giocatori in tutto il mondo di continuare a imbarcarsi in avventure mistiche.





La celebrazione del 14° anniversario prevede una miriade di aggiornamenti, dalla riduzione del costo di riparazione delle attrezzature al 20% del prezzo originale fino alla lucidatura del dungeon Crom Bás, come un tasso di drop superiore e una riduzione generale della lunghezza del dungeon. Verranno inoltre proposti per l’occasione, a partire dal 17 marzo, diversi premi, nuove missioni e quest, tra cui:

Bazaar serale del 14° anniversario – I giocatori potranno fare la conoscenza di Dero the Eventsman nei pressi del Cancello principale di Festia e registrare il loro personaggio principale per partecipare a questa quest guida, vincere premi e cimentarsi in minigiochi. Inoltre tutti i personaggi potranno ricevere un design di assegno dedicato al 14° anniversario quando emettono un di un assegno della banca Tir Chonaill.

Quest del 14° anniversario Esperienza bazaar – Questa quest per il raggiungimento di traguardi regala ai giocatori uno speciale cartamodello della Toga Hebona come souvenir del festival con l’opportunità di vincere una Cassettta per attrezzi di lusso commemorativa del festival, 20.000 punti esperienza (EXP) e 25 biglietti per premi istantanei al raggiungimento di tutti i traguardi. Quest giornaliere: Traguardi appaganti – Ogni giorno verrà proposta una missione diversa cui i giocatori potranno partecipare esplorando il Bazaar serale per vincere premi. I giocatori potranno ricevere zucchero filato dal commerciante di dolci, cimentarsi in una serie di minigiochi e imbarcarsi in avventure favolose entrando nella Cave of Trials.



Giorni da non perdersi durante il 14° anniversario – I giocatori potranno ricevere una speciale Confezione regalo on-time creata per il 14° anniversario ogni settimana e ricevere 10 adesivi dedicati al Bazaar serale ogni weekend, il sabato e la domenica, eseguendo il login nel corso dell’evento.

Evento premi istantanei Festia – I giocatori potranno tentare la fortuna alla Capsule Machine, che si trova accanto a Fez a Festia, per aprire la finestra Premio istantaneo con 20.000 monete d’oro o un biglietto premio istantaneo cui si può accedere partecipando ad alcuni eventi del 14° anniversario.

Al termine dei festeggiamenti per il 14° anniversario i giocatori dovrebbero vedere i server Mabinogi integrarsi interamente il 14 aprile. In questa data verrà inaugurato il nuovo server Erinn. È un momento entusiasmante per scoprire il mondo di Mabinogi!

Per maggiori informazioni sul 14° anniversario e la fusione dei server di Mabinogi visitate il sito web ufficiale e seguite @mabinogi su Facebook per gli ultimi aggiornamenti.

Risorse: Immagine dell’anniversario | Immagine della fusione dei server

Social media: Facebook / Twitter / Instagram / Twitch / YouTube / Discord

Informazioni su Mabinogi http://mabinogi.nexon.net/

Rilasciato nel 2008, Mabinogi è un mondo MMORPG coinvolgente gratuito dove ti attendono avventure mistiche. Crea eroi ispirati alle animazioni con migliaia di opzioni di personalizzazione, come acconciature, lineamenti ed equipaggiamento. Seleziona tra una dozzina di talenti: dai pistoleri professionisti, agli arcieri, fino ai musicisti, ai sarti e ai cuochi. I giocatori possono godersi il gioco come preferiscono, scegliendo il percorso pericoloso di un avventuriero o costruendo un’attività di successo utilizzando le abilità esclusive di un commerciante.

Informazioni su Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fondata nel 2005, Nexon America Inc. offre eccellenti competenze nei giochi online gratuiti e assistenza in tempo reale durante il gioco, attingendo ai punti di forza del marchio NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e adattandoli alle preferenze specifiche degli utenti occidentali. Da oltre un decennio Nexon America gestisce titoli iconici come MapleStory e Mabinogi che hanno battuto record e avvinto i giocatori. Con nuovi progetti che si profilano all’orizzonte, Nexon America rimane fedele allo spirito pionieristico e innovativo della capogruppo, adottando un approccio incentrato sul giocatore e sviluppando le migliori esperienze di gioco possibili per il mercato occidentale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Brian Klotz



Nexon America



pr@nexon.com