L’Isola dei Famosi: la puntata di stasera (24 marzo)

In prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con L’Isola dei Famosi.

Le anticipazioni della puntata

Nel corso della serata sbarcheranno sull’Isola altri tre naufraghi: Blind, Patrizia Bonetti e Roberta Morise. Ma non tutti entreranno ufficialmente in gara…

Inoltre, si scoprirà chi tra le coppie nominate Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, Ilona Staller e Marco Melandri dovrà abbandonare Playa Accoppiada. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Alvin, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai concorrenti di aggiudicarsi una ricompensa e l’immunità per garantirsi la permanenza sull’Isola.Tra queste il ritorno della mitologica prova del fuoco, in una veste del tutto inedita e rinnovata che permetterà ai naufraghi di sfidarsi in veri e propri duelli.

Infine, spazio alle nuove nomination.