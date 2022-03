Linea Verde: la puntata del 27 marzo

Sanremo, la Città dei fiori sarà protagonista della puntata di Linea Verde in onda domenica 27 marzo alle 12.20 su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata

Guardando pedalare Beppe Convertini e Peppone Calabrese sull’ultima tratta di una corsa ciclistica memorabile, la Milano-Sanremo, Gino Bartali avrebbe esclamato “Gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare”.

Vigneti eroici, percorsi in mountain bike attraverso territori con vedute mozzafiato, coltivazione di un orto diviso in riquadri da curare come propri, l’assaggio della tipica focaccia detta “sardenaira” con pomodoro e olive, pesca e frittura del pesce a miglia zero sono alcuni dei tanti passaggi che compongono la puntata. E c’è posto anche per un Teatro Ariston diverso da quello visto sino ad ora.